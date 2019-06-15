İstanbul seçimi hakimlerine HSK incelemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), İstanbul seçimlerinde sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlattığı incelemenin ardından iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan hakimleri tespit edecek olan HSK müfettişleri, bu kişilerin neden görevlendirdiklerini inceleyecek.

RAPOR HAZIRLAYACAKLAR

HSK müfettişleri daha sonra da inceleme sonuçlarını raporlaştıracak. Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda kusuru tespit edilen hakimlerle ilgili soruşturma izni de verilebilecek. Soruşturmayı ise HSK 2. Dairesi yürütecek. Yapılacak soruşturma neticesinde bu kişiler hakkında disiplin cezası hükmedebileceği gibi ceza davası açılması için kovuşturma izni de verilebilecek.

GÖREVLENDİRMELER ARAŞTIRILACAK

AK Parti’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 754 sandık başkanı ile 2 bin 333 sandıkta sandık kurulu üyeliklerinin kamu görevlisi olmayanlar arasından seçildiğini belirledi. İncelemede, sandık kurulu başkanı yapılan 754 kişiden 532’sinin özel okullarda öğretmenlik yaptığı tespit edildi. KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6’sının sandık kurulu başkanı, 3’ünün de sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirildiği anlaşıldı. HSK müfettişleri de söz konusu kanuna aykırı olarak yapılan görevlendirmeleri mercek altına alınacak.

KHK’LI BAŞKANLARI ATAYANLAR İNCELENECEK

KHK ile ihraç edilen kişilerin sandık kurullarında görevlendirilmesi de müfettişlerin inceleyeceği bir diğer konu olacak. Yapılan incelemede, Avcılar’da sandık kurulu memur üyesi yapılan E.E.’nin Jandarma Genel Komutanlığı personel listesinde ihraç edilenler arasında yer aldığı belirtildi. Yine Esenler 2. İlçe Seçim Kurulunca KHK ile ihraç edilen A.E.’nin 2159 nolu sandıkta sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği kaydedildi. Benzer görevlendirmelerin Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Pendik, Sultanbeyli ve Kartal’daki ilçe seçim kurullarınca da gerçekleştirildiği aktarıldı.

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Bu sandıklar mercek altında

YSK’nın söz konusu tespitleri doğrultusunda HSK müfettişlerinin mercek altına alacağı bazı görevlendirmeler şöyle:

* Adalar İlçe Seçim Kurulunca kaymakamlık listesinde olmamasına rağmen bazı kişilerin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirmesi.

* Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulunca kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 71 sandık kurulu başkanı ve 52 memur üyenin dışarıdan atanması.

* Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulunca kaymakamlık ve diğer kamu kurumları tarafından gönderilen listede bulunmayan 62 sandık kurulu başkanı ve 62 memur üyenin dışarıdan görevlendirilmesi.

* Avcılar 1. ilçe Seçim Kurulunca İstanbul Özel Berk Anadolu Lisesi, Özel İlkgüneş Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli kişilerin sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilmesi.

* Arnavutköy İlçe Seçim Kurulunca 1389 nolu sandık kurulu başkanlığına Özel Arnavutköy Temel Lisesinde öğretmen olarak görev yapan bir kişinin görevlendirilmesi.