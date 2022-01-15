Özgün Sezen Aksu Hz Adem ve Hz Havva ile ilgili şarkı sözü nasıl? Sezen Aksunun tartışılan şarkı sözleri
ÖZGÜN HABERLER

Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözü nasıl? Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri

Sezen Aksu tartışılan şarkı sözleri ile gündeme geldi. Sosyal medyada gündem olan Sezen Aksu'nun Hz. Adem (as.) ile Hz. Havva (as.) ile ilgili şarkı sözü merak ediliyor. Şarkıcı Sezen Aksu, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı son klibinde, Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış ilk insan, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti. Peki, Şarkıcı Sezen Aksu'nun Hz. Adem (as). ile Hz. Havva (as.) ile ilgili şarkı sözleri nasıl? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözü nasıl? Sezen Aksunun tartışılan şarkı sözleri
SEZEN AKSU

Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti. Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli son şarkısında şarkısında dini değerlere hakaret etti. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Aksu, sosyal medyada infiale neden oldu.

SEZEN AKSU'NUN TARTIŞILAN ŞARKI SÖZLERİ NASIL?

Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret: Yeni şarkısının sözleri infiale neden oldu
HAYAT
Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret: Yeni şarkısının sözleri infiale neden oldu
Fenerbahçe galibiyete hasret

Fenerbahçe galibiyete hasret

Fenerbahçe son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Kar yağışı altında oynanan maçta puanlar paylaşıldı.
Mahir Ünala Açım diyen kişiyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

​Türkiye'nin 15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da CHP'ye yüklendi.

Aydın'da toplu açılış töreni düzenleniyor.

Kireçlenme, romatizma gibi birçok hastalığa iyi geliyor.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi ​Uğurcan Çakır'dan büyük hata.

​Bakan Nebati'den kur korumalı mevduat açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kağıt fabrikası açılışında önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.