Sezen Aksu Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözü nasıl? Sezen Aksu'nun tartışılan şarkı sözleri

Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Sezen Aksu, 2022 yılı Ocak ayında çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, ilk Peygamber Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva annemize hakaret etti. Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli son şarkısında şarkısında dini değerlere hakaret etti. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Aksu, sosyal medyada infiale neden oldu.

SEZEN AKSU'NUN TARTIŞILAN ŞARKI SÖZLERİ NASIL?

Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." ifadelerini kullanması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

REKLAM