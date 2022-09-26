SGK sözleşmeli 341 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak? SGK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki, SGK 341 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? SGK personel alımı şartları neler? İşte detaylar...

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