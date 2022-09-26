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SGK sözleşmeli 341 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, nasıl yapılacak?

SGK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki, SGK 341 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? SGK personel alımı şartları neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SGK başvuru şartları neler? SGK 341 personel memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?
SGK sözleşmeli personel alımı

SGK personel alımı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı (SGK) toplamda 341 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SGK personel alımı başvuru şartları ve tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte SGK memur alımı şartları ve başvuru detayları..

SGK 341 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

SGK 341 personel alımı başvuru tarihleri 30 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden yapılacak. Adaylardan 2020 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavlarına girmiş olma şartı aranacak. Başvuruların sona ermesinin ardından yapılacak olan değerlendirme neticesinde sonuçlarda başvurular gibi e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30 Eylül-7 Ekim 2022'de e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.

SONUÇLAR E-DEVLET'TE AÇIKLANACAK!

Adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.

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