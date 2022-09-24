THY kabin memuru başvuruları sona erdi! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

THY Kabin Memuru alımı için başvuru işlemleri sona erdi. Hem kadın hem de erkek alımı yapılan THY Kabin memuru başvuru şartları nedir, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

THY KABİN MEMURU BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

THY kabin memuru başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanma tarihi de henüz belli olmadı ancak başvurular gün itibariyle sona erdi.

THY KABİN MEMURU GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

•01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak

•En az lise mezunu olmak

•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

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•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

FİZİKİ KOŞULLAR

Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak

SAĞLIK KOŞULLARI

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

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•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, işe başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

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•Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için;

-Daha önce en az iki doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) aşısı olduklarına dair aşı kaydı veya,

-Aşı kayıtlarını ibraz edemeyenler için Kızamık IgG ve Kızamıkçık IgG antikor sonuçlarının veya,

-Aşısız olanlar için bağlı oldukları aile hekimliklerine müracaat ederek KKK aşılamasını başlatarak (en az bir ay arayla iki doz) aşı olduklarına dair belge ile veya,-Aşı reddi durumları için imzalı onam formu

THY KABİN MEMURU İŞE BAŞVURMA SÜRECİ

Türk Hava Yolları THY kabin memuru alımı için başvuruların online başvuru ekranı üzerinden yapılabileceği açıklandı.

Kabin memurluğu için başvuru son günü bulunmadığı duyuruldu. İlanın yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayımdan kaldırılacağı öğrenildi.

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KABİN MEMURLUĞU İŞE ALIM SÜREÇLERİNDEKİ AŞAMALAR

Online İngilizce Testi

Mülakat Süreçleri

Belge Kontrolü

İngilizce Mülakatı

Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

Kurul Mülakatı

2022 KABİN MEMURU MAAŞLARI NE KADAR?

2022 yılı için kabin memuru maaşları değişiyor. Maaşlar tamamen nitelik, Eğitim seviyesi ve tecrübeye göre değişiklik gösteriyor.

Ortalama Kabin Memuru Maaşları şöyle:

En Düşük Kabin Memuru Maaşları: 17.000 TL

En Yüksek Kabin Memuru Maaşları: 20.000 TL

Ortalama Kabin Memuru Maaşları: 18.000 TL

ÖZGÜN CTE 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı 2022