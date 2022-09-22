CTE 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı 2022

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gıda) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.

CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular 30 Eylül 2022 saat 09.00'da başlayıp 14 Ekim 2022 saat 17.30'da sona erecek.

CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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CTE ALIMI HANGİ KADROLARDA YAPILACAK?

Ceza ve Tevfikleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre; 16 Öğretmen, 37 Psikolog, 19 Sosyal Çalışmacı, 4 Fizyoterapist, 1 Mühendis (Gıda), 1 Mühendis (İnşaat) ve 2 Veteriner olacak şekilde 7 unvandan toplam 80 sözleşmeli devlet personeli alınacak.

CTE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru İçin Adaylarda Aranan Genel Şartlar

Yayımlanan ilana başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartların başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Kamu haklarından yoksun bulunmamak yer alıyor.

CTE kadrolarında çalışacak erkek adayların askerlik ile ilişiğinin bulunmaması gerekiyor.

Adaylara yapılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlarının olumlu olması.

2020 yılında düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden en az 70 ve üzerinde sonuç almış olmak.

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Devlet Personeli Alımı Özel Şartları

Öğretmen: MEB tarafından. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak gerekiyor.

Psikolog: Psikolog unvanına müracaat edecek olan adayların. Psikoloji lisans programından mezun olmaları gerekiyor.

Sosyal Çalışmacı: Üniversitelerin lisans bölümlerinden Sosyal Hizmetler mezun olmak.

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Fizyoterapist: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans bölümünden mezun olmuş adaylar aranıyor.

Mühendis (Gıda): 4 Yıllık Lisans eğitimi veren üniversitelerin Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Mühendis (İnşaat): Üniversitelerin mühendislik fakültesi bölümlerinden İnşaat Mühendisliği mezunu olmak gerekiyor.

Veteriner: Veteriner kadrolarında çalışmak için Veterinerlik bölümü mezunu olmak gerekiyor.