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Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor 1. hafta Sivasspor deplasmanında olacak

Türkiye Süper Lig’inde 2023-2024 sezonu 11 Ağustos Cuma günü start verecek. 11 yılın ardından Süper Lig’e çıkan Samsunspor ilk hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. 19. randevuya çıkacak olan iki takımda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sivasspor ve Samsunspor tarihinde 18 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet Samsunspor alırken 6 galibiyet Sivasspor elde etti. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

16:26 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Süper Lig’inde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun açılış maçı 11 Ağustos Cuma günü oynanacak. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor ilk maçında Sivasspor deplasmanında olacak. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023-2024 sezonu 1. haftası Sivasspor - Samsunspor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 19:15’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.








#Demir Grup Sivasspor
#Yılport Samsunspor
#Süper Lig
#2023-2024 sezonu
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