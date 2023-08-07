Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Süper Lig’inde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sezonun açılış maçı 11 Ağustos Cuma günü oynanacak. Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor ilk maçında Sivasspor deplasmanında olacak. Peki, Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023-2024 sezonu 1. haftası Sivasspor - Samsunspor maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 19:15’de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.