Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından Süper Lig tüm heyecanıyla ve coşkusuyla devam edecek. 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde toplamda 10 maç oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında olacak. Peki, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç fikstürü ne? Bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.