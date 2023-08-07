Süper Lig ilk maçı ne zaman? 2023-2024 sezonu ilk maçı hangi gün?
Türkiye Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir aranın ardından 2023-2024 sezonu Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Haftanın maçlarına, fikstürüne ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2023-2024 SÜPER LİG’İN İLK MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk maçı Trabzonspor - Alanyaspor arasında oynanacak. 11 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.
2023-2024 SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ
11.08.2023 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
12.08.2023 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
12.08.2023 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
12.08.2023 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
12.08.2023 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
13.08.2023 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR
13.08.2023 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.08.2023 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14.08.2023 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
14.08.2023 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.