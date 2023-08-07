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Süper Lig ilk maçı ne zaman? 2023-2024 sezonu 1. hafta fikstürü

Türkiye Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından Süper Lig tüm heyecanıyla ve coşkusuyla devam edecek. 11-12-13-14 Ağustos tarihlerinde toplamda 10 maç oynanacak. Haftanın kapanış maçı ise Vavacars Fatih Karagümrük - Beşiktaş arasında olacak. Peki, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç fikstürü ne? Bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

15:25 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig ilk maçı ne zaman? 2023-2024 sezonu ilk maçı hangi gün?

Süper Lig ilk maçı ne zaman? 2023-2024 sezonu ilk maçı hangi gün?

Türkiye Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Uzun bir aranın ardından 2023-2024 sezonu Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Haftanın maçlarına, fikstürüne ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2023-2024 SÜPER LİG’İN İLK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk maçı Trabzonspor - Alanyaspor arasında oynanacak. 11 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

2023-2024 SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.08.2023 21:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

12.08.2023 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

12.08.2023 19:15 TÜMOSAN KONYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

12.08.2023 21:45 KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

12.08.2023 21:45 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

13.08.2023 19:15 SİVASSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR

13.08.2023 21:45 YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.08.2023 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.08.2023 21:00 CORENDON ALANYASPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

14.08.2023 21:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ A.Ş.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Antalyaspor
#2023-2024 sezonu
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