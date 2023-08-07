Süper Lig ilk maçı ne zaman? 2023-2024 sezonu ilk maçı hangi gün?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor yeni sezona transferler ile hazırlanıyor. Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürerken başlangıç tarihi, ilk hafta fikstürü ve ilk maç da merak kazandı. 2023-2023 Trendyol Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlayacak? İlk maç ne zaman? İlk hafta fikstürü belli oldu mu? Derbi haftaları ne zaman? İşte ayrıntılar...