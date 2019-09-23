Sivasspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında bugün sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde 5'e 2 top kapma organizasyonuyla devam eden idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Muammer Yıldırım katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

SİVASSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR SİVAS'A GİTTİ

Trabzonspor, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için hava yoluyla Sivas’a gitti.

Trabzon’dan hareket ettikleri özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na inen kafileyi burada bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı. Müsabaka bugün saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Daniel Sturridge şoku yaşanıyor. İngiliz yıldız sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor’da Daniel Sturridge şoku yaşanıyor. Bugün deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak olan bordo-mavili ekipte yıldız oyunucun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Sturridge’in Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldığını belirterek, “Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge’in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.