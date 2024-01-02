|
Özgün

Hiç mi yüzünüz kızarmadı? SMA hastası çocuk için bırakılan bağış kumbarasını çaldılar: Yaptıkları yanına kar kalmadı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde marketten SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalan 3 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16:42 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 16:43 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldılar
SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldılar

Kocaeli Derince ilçesinde markete alışveriş bahanesiyle giren 3 şüpheli SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarayı çalmıştı.

Şüphelilerden biri tezgahtarı oyalarken bir diğeri ise SMA hastası çocuk için toplanan paraların kumbarasını alarak marketten çıkmış ve kayıplara karışmışlardı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın farkına varan market sahibi, polise haber vermesiyle çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasında yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüpheli S.Ç., S.U. ve İ.M.D. yakalandı.

Yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.U. ile İ.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#SMA hastası
#hırsızlık
#bağış kumbarası
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hiç mi yüzünüz kızarmadı? SMA hastası çocuk için bırakılan bağış kumbarasını çaldılar: Yaptıkları yanına kar kalmadı