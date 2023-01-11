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Son dakika Batman haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Batman Batı Raman yolunda saat 09.00 sularında yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 72 DT 366 ile 72 ABE 146 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir araçta baba ile kızının, diğer araçta ise 4 öğrencinin olduğu öğrenilen kazada 18 yaşındaki Muhammed Yasin Çitçi hayatını kaybetti. 4 öğrenci ise yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Batman haberleri: Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika Batman haberleri

Batman’da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Alınan bilgilere göre, 72 DT 366 ile 72 ABE 146 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir araçta baba ile kızının, diğer araçta ise 4 öğrencinin olduğu öğrenilen kazada 18 yaşındaki Muhammed Yasin Çitçi hayatını kaybetti. 4 öğrenci ise yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan cansız bedeni alınan Muhammed Yasin Çitçi‘in cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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