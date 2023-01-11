Özgün Son dakika Muğla haberleri Servis aracı devrildi 7 yaralı
ÖZGÜN HABERLER

Son dakika Muğla haberleri: Servis aracı devrildi: 7 yaralı

Muğla’nın Milas-Ören karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. K.D.’nin kontrolünde seyreden 48 S 4003 plakalı servis aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan minibüste 7 yolcu yaralandı. İşte detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Muğla haberleri: Servis aracı devrildi: 7 yaralı
Son dakika Muğla haberleri

Muğla’nın Milas-Ören karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Yan yatan minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

K.D.’nin kontrolünde seyreden 48 S 4003 plakalı servis aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yan yatan minibüste yolcu olarak bulunan B.U., A.Ç.Y., S.K., N.K., K.D., G.Ç. ve İ.M. yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son dakika Adana haberleri: Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
ÖZGÜN
Son dakika Adana haberleri: Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Radar görüntüsü paylaşıldı

Radar görüntüsü paylaşıldı

İl il uyarıldı: Çok ciddi geliyor.
İçinde daha nice gizemleri barındırıyor

'İçinde daha nice gizemleri barındırıyor'

Van Gölü'nde ortaya çıktı: Şu ana kadar bulunanların en büyüğü.
Başörtüsünde samimi değillermiş

​AK Parti'nin müzakere randevusunu kabul etmediler.

​Kaliforniya felaketi yaşıyor: 14 kişi hayatını kaybetti.

​Birçok kişiyi yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi.

'Konut sayısında sınırımız yok, kredileri artırırız'

​2022 yılında emekli olanlar da yararlanacak.

​Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

​İBB'den 'ücretsiz' LGBT propagandası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.