Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.
YALOVA AÇIKLARINDA DEPREM MEYDANA GELDİ
AFAD Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde saat 9:21'de deprem meydana geldiğini açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.