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Az önce deprem mi oldu? İstanbul Marmara çevresinde hissedilen kaç şiddetinde deprem oldu? 20 Mart 2024 AFAD son depremler listesi

Yaşadıkları şehir ve bölgelerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, 20 Mart tarihli son depremler listesini araştırıyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen deprem verilerini yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? Yalova merkezli İstanbul ve Marmara bölgesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. İşte 20 Mart 2024 en son meydana gelen depremler listesi.

09:35 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:36 - 20/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Yaşanan sarsıntıların ardından depremin merkez üssü, saati ve derinliği araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte güncel son depremler listesi.

YALOVA AÇIKLARINDA DEPREM MEYDANA GELDİ

AFAD Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,5 büyüklüğünde saat 9:21'de deprem meydana geldiğini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 08.55’te meydana gelen sarsıntının 5,13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.



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