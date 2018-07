Son dakika... Edirne’de trafik kazası: 17 yaralı

Edirne’de bir yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinden Havsa ilçesi şehir merkezine seyir halinde olan K.T. yönetimindeki yolcu minibüsü, Kırklareli’nin Babaeski ilçesi istikametinden Edirne istikametine seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler K.T. ve İ.A. ile birlikte toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Havsa-Edirne yönünde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MHP'den 'bedelli' açıklaması Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği 'Bedelli Askerlik' ile ilgili en somut adım bugün atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapılacak kanun teklifinin detaylarını açıkladı."Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL olacak" diyen Turan, aynı zamanda 25 günlük askerlik yapılacağını da söyledi.MHP destek verecekAK Parti'nin bu adımının ardından ittifak ortağı MHP'den de bedelliyle ilgili ilk açıklama geldi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.Bedelli askerlikte yaş hesaplamaAK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15