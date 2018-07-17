Gündem MHPden bedelli açıklaması
POLİTİKA

Bedelli askerlikle ilgili MHP'den açıklama

MHP'den 'bedelli' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili hazırlanan kanun teklifini açıkladı. Yaş sınırının 25, ücretin ise 15 bin TL olacağını açıklayan Turan, 25 gün askerlik yapılacağını da belirtti. AK Parti'nin bu adımının ardından MHP'den de bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili, AK Parti'ye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
MHP, AK Parti'nin bedelli askerlikle ilgili açıklamalarına destek vereceğini bildirdi.
MHP, AK Parti'nin bedelli askerlikle ilgili açıklamalarına destek vereceğini bildirdi.

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği 'Bedelli Askerlik' ile ilgili en somut adım bugün atıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapılacak kanun teklifinin detaylarını açıkladı.

"Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL olacak" diyen Turan, aynı zamanda 25 günlük askerlik yapılacağını da söyledi.

MHP destek verecek

AK Parti'nin bu adımının ardından ittifak ortağı MHP'den de bedelliyle ilgili ilk açıklama geldi.

  • MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlikte yaş hesaplama
GÜNDEM
Bedelli askerlikte yaş hesaplama

AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15
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AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15

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