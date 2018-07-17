MHP'den 'bedelli' açıklaması

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği 'Bedelli Askerlik' ile ilgili en somut adım bugün atıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapılacak kanun teklifinin detaylarını açıkladı.
"Yaş sınırı 25, ücret 15 bin TL olacak" diyen Turan, aynı zamanda 25 günlük askerlik yapılacağını da söyledi.
MHP destek verecek
AK Parti'nin bu adımının ardından ittifak ortağı MHP'den de bedelliyle ilgili ilk açıklama geldi.
- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.