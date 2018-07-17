Bedelli askerlikle ilgili MHP'den açıklama MHP'den 'bedelli' açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili hazırlanan kanun teklifini açıkladı. Yaş sınırının 25, ücretin ise 15 bin TL olacağını açıklayan Turan, 25 gün askerlik yapılacağını da belirtti. AK Parti'nin bu adımının ardından MHP'den de bedelli askerlikle ilgili açıklama geldi. MHP Grup Başkanvekili, AK Parti'ye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Haber Merkezi 17 Temmuz 2018, 15:40 Son Güncelleme: 17 Temmuz 2018, 15:51 Diğer