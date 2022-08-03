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TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı! TÜFE oranı yüzde kaç oldu?

TÜİK verilerine göre, enflasyon temmuz ayı TÜFE oranı açıklandı. Yıllık enflasyon yüzdesi netleşti. Enflasyon rakamları son dönemde yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak veriler sonrasında bu ay tüketici ve üretici bazında enflasyon ortaya çıkmış oldu. Peki, Temmuz 2022 enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK verilerine göre Temmuz ayı TÜFE oranı kaç? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA HABERİ: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde kaç oldu?
Temmuz enflasyon oranı

Ağustos ayının ilk günlerinin gelmesiyle beraber gözler temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Son dakika haberine göre, TÜİK temmuz enflasyon rakamlarını açıkladı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMI AÇIKLANDI

Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuzda TÜFE yüzde 2,37 artarken, yıllık bazda 79,60 seviyesine yükseldi.

TÜFE'deki değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

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