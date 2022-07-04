Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Memur ve emekli maaş zamlarının 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmesi nedeniyle Haziran 2022 enflasyon oranı merak kazanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamı kaç oldu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre haziranda aylık enflasyon yüzde 4,95 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Tüketici fiyatları (TÜFE) mayıs ayında yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda yüzde 73,50 oldu.