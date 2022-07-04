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Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu?

2022 Haziran ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı. Bugün açıkanacak olacak Haziran 2022 enflasyon oranı ardından yılın ilk 6 ayının enflasyon yüzdesi belli olacak ve zam oranları netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Peki enflasyon oranı kaç oldu? Haziran ayı enflasyon oranı, Haziran TÜFE oranı haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Enflasyon oranı açıklandı! Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu?
Haziran enflasyon oranı

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı. Memur ve emekli maaş zamlarının 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmesi nedeniyle Haziran 2022 enflasyon oranı merak kazanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamı kaç oldu?

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre haziranda aylık enflasyon yüzde 4,95 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI KAÇTI?

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Tüketici fiyatları (TÜFE) mayıs ayında yüzde 2,98 arttı, yıllık bazda yüzde 73,50 oldu.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
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