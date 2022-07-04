Ekonomi Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 4.95 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 78.6 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.44, yıllık yüzde 77.75 şeklindeydi. Ana harcama gruplarına göre en yüksek artış aylık yüzde 10.6, yıllık yüzde 123.37 ile ulaştırmada yaşandı.

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Haber Merkezi AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon haziran 2022 döneminde aylık yüzde 4.95 yıllık yüzde 78.6 oldu.

Kira artışlarında referans alınan on iki aylık ortalamalara göre tüketici enflasyonunda yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna karşılık,

2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59 ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık,

Haziran 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

  • Açıklanan rakamlar birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazandı.

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