Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı Mayıs ayında beklentilerin altında geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enflasyon rakamları açıklandı: Mayıs ayında beklentilerin altında geldi

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Tüketici fiyatları (TÜFE) mayıs ayında yüzde 2,98 artış göstererek beklentilerin altında gerçekleşirken, TÜFE yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika ​enflasyon rakamları açıklandı: Mayıs ayında enflasyon kaç oldu?
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da açıkladı.

TÜFE'de2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

  • Nisanda TÜFE yüzde 7,25 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 69,97 seviyesine yükselmişti.

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