Son dakika Malatya haberleri: Malatya'da takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
5 POLİS YARALI
A.A. idaresindeki 44 NF 999 plaka otomobil, Malatya-Sivas karayolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanındaki S.E, M.K, S.Ö. ve Z.Y. ambulansla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların polis oldukları ve görev yerleri Hekimhan ilçesine gittikleri öğrenildi.