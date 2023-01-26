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Samsunspor Soner Aydoğdu’yu renklerine bağladı

Samsunspor, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen Soner Aydoğdu ile 2 buçuk yıllık anlaşmaya vardı. Soner Aydoğdu, 2010 yılında Hacettepe formasıyla ter döktüğü Spor Toto 1. Lig’e de 13 yılın ardından tekrar geri dönmüş oldu. Soner Aydoğdu, kariyerinde forma giydiği 399 maçta 40 gol kaydetti.

17:47 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Soner Aydoğdu

Soner Aydoğdu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, devre arası transfer sezonundaki 2. transferini Süper Lig’den yaptı. Karadeniz temsilcisi, son olarak Antalyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu’yu kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile 2,5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkanvekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Soner Soykan ile İcra Kurulu Üyemiz Suat Çakır da katıldı” ifadelerini kullandı.

Samsunspor Soner Aydoğdu ile anlaştı

Kariyerine Gençlerbirliği forması ile başlayan Soner Aydoğdu, 2 kez de A Milli Takım formasını giydi. Ayrıca Aydoğdu, Hacettepe, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Başakşehir, Göztepe ve Antalyaspor formalarını da terletti.

Soner Aydoğdu, 2010 yılında Hacettepe formasıyla ter döktüğü Spor Toto 1. Lig’e de 13 yılın ardından tekrar geri dönmüş oldu. Öte yandan Soner Aydoğdu, kariyerinde form giydiği 399 maçta 40 gol kaydetti.


Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig'de 21. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı.



#Samsunspor
#süper lig
#Antalyaspor
#Soner Aydoğdu
1 saat önce
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Samsunspor Soner Aydoğdu’yu renklerine bağladı
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