Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig'de 21. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı.