|
Özgün

Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig'de 21. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. 2023 UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Uluslar Ligi yarı finallerinde Hollanda-Hırvatistan ve İspanya-İtalya eşleşmeleri oluştu. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı.

09:36 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Bugünün maçları
futbolseverlerin yakın takibinde. Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 10 karşılaşmada sırasıyla 1 beraberlik ve üst üste 9 galibiyet elde etti. "Cimbom", çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı son 3 müsabakayı kazandı. Resmi maçlarda son 12, Süper Lig'de ise son 9 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Galatasaray, bu süreçte 31 kez ağları havalandırırken kalesinde 7 gol gördü. Şenol Güneş yönetimindeki ilk 3 maçında sırasıyla galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşayan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazandı. Siyah-beyazlılar, 20. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı...
Hangi maçlar var maç programı

Bugün kimin maçı var? (26 Ocak 2023 Perşembe maç programı)

  • 10:45 Melbourne Victory – Sydney FC Avustralya A Ligi Bein Sports 4
  • 13:00 Shamakhi – Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 18:00 Sabah Bakü – Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
  • 18:30 Lamia – Apollon Paralimniou Yunanistan Kupası Bilyoner
  • 20:30 Panathinaikos – PAOK Yunanistan Kupası Bilyoner
  • 20:45 Groningen – Cambuur Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 22:00 Valencia – Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final Tivibu Spor 1
  • 23:00 Ajax – Volendam Hollanda Eredivisie Bilyoner
  • 23:00 Real Madrid – Atletico Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Çeyrek Final Tivibu Spor 2
  • 23:15 Paços Ferreira – Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HD, Spor Smart

Süper Lig 21. hafta programı

Ligde 21. haftanın maç programı şu şekilde:

27 Ocak Cuma Süper Lig maç programı

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

  • 13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)
  • 16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)
  • 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)
  • 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar kimin maçı var?

  • 13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  • 16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
  • 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

  1. Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor: 1-1
  2. Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-3
  3. Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
  4. Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: 1-2
  5. Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2
  6. Yukatel Kayserispor-Beşiktaş: 0-2
  7. Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
  8. Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
  9. HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe: 1-2












#süper lig maçları
#maç programı
#Premier Lig
30 dakika önce
default-profile-img
Bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2023 Perşembe maç programı
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi
Alman Stern dergisinden alçakça ifadeler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılını sıralayıp hakaret ettiler
Tesla beklentileri aştı: Rekor kar açıkladı
Namaz kıldığı için 18 yıl hapse çarptırılan kadın Çin işkencelerine dayanamadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.