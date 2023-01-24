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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer aldı. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
Çeyrek final 28 Şubat'ta, yarı final 4 Nisan'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Son 16 Turu’nda 2. Lig ekibi Karacabey’i Kayseri’de ağırlayan son şampiyon Sivasspor, zorlanmadan kazandı. Kırmızı- Beyazlılar, Hakan Arslan’ın 2 golle yıldızlaştığı maçı N’Jie’nin sayısıyla 3-0 bitirdi, çeyrek finale yükseldi.
Kayserispor, normal süresi 0-0 biten mücadele Antalyaspor’u uzatma dakikalarında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
İkinci uzatma devresinin yine son dakikasında bu kez 120'de Ethem Balcı sahneye çıktı ve fişi çekti, maçın skorunu belirledi: 0-2. Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u deplasmanda 2 golle kazanıp çeyrek finale çıktı. Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, Mertens’in Nelsson’a serbest vuruştan yaptığı asist ve ceza sahası dışından attığı mükemmel golle çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren Fatih Karagümrük ile Başakşehir maçında kazananı penaltılar belirledi. Beyaz nokta üzerinde Emre Belözoğlu’nun takımı sevindi, çeyrek finale yükseldi.
Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren, yaklaşık 3 saat süren maçta Beşiktaş’ı penaltı atışlarıyla mağlup eden Ankaragücü, kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 biten son 16 kapışmasında gülen Gaziantep FK oldu. Penaltılarla zafere uzanan Erol Bulut'un öğrencileri büyük sevinç yaşadı.