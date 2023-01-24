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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı. Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final, yarı final ne zaman? İşte Türkiye Kupası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri.

14:56 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer aldı. Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

  1. Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
  2. Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
  3. MKE Ankaragücü-Trabzonspor
  4. Galatasaray-Medipol Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri

  • Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK / Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
  • Galatasaray-Medipol Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Çeyrek final, yarı final ne zaman?

Çeyrek final 28 Şubat'ta, yarı final 4 Nisan'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Sivasspor

Son 16 Turu’nda 2. Lig ekibi Karacabey’i Kayseri’de ağırlayan son şampiyon Sivasspor, zorlanmadan kazandı. Kırmızı- Beyazlılar, Hakan Arslan’ın 2 golle yıldızlaştığı maçı N’Jie’nin sayısıyla 3-0 bitirdi, çeyrek finale yükseldi.

Kayserispor

Kayserispor, normal süresi 0-0 biten mücadele Antalyaspor’u uzatma dakikalarında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İkinci uzatma devresinin yine son dakikasında bu kez 120'de Ethem Balcı sahneye çıktı ve fişi çekti, maçın skorunu belirledi: 0-2. Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u deplasmanda 2 golle kazanıp çeyrek finale çıktı. Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise turnuvaya veda etti.

Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, Mertens’in Nelsson’a serbest vuruştan yaptığı asist ve ceza sahası dışından attığı mükemmel golle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Başakşehir

Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren Fatih Karagümrük ile Başakşehir maçında kazananı penaltılar belirledi. Beyaz nokta üzerinde Emre Belözoğlu’nun takımı sevindi, çeyrek finale yükseldi.

Ankaragücü

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren, yaklaşık 3 saat süren maçta Beşiktaş’ı penaltı atışlarıyla mağlup eden Ankaragücü, kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Gaziantep FK

Normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 biten son 16 kapışmasında gülen Gaziantep FK oldu. Penaltılarla zafere uzanan Erol Bulut'un öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak 2023 Salı maç programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta, yapılan 2 maçla sona erdi. Zirve takipçisi Fenerbahçe, Ümraniyespor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti. Günün diğer karşılaşmasında ise MKE Ankaragücü, deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi. Lider Galatasaray, 20. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Haftaya 42 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek puanını 45'e çıkardı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 24 Ocak 2023 Salı maç programı.

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#galatasaray
41 dakika önce
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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
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