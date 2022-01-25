Özgün 2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik ataması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bilindiği üzere MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak özleşmeli öğretmen alımlarında 21 Ocak itibariyle tercih işlemleri başladı. Mülakat puanlarına göre adayların tercihlerinde kullanacakları sıralamaları netleşmişti. Peki, tercihlerin sonuçları hangi tarihte açıklanmış olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama takviminde yer alan son aşamadaki bilgilere göre 31 Ocak 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları okullar ilan edilecek. Ardından da öğretmenler görev yerlerine gerekli evrakları teslim ederek görevlerine başlayabilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın atama takviminde yer alan bilgilere göre tercihler 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak. 26 Ocak’ta tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için geri sayıma geçilecek.

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