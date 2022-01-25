2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik ataması ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bilindiği üzere MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili takvimi geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik için tercihlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Peki, 2022 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

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