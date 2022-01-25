AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2022?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri yeni dönem kayıtları için araştırmalarına başladı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. AÖL sınavları için heyecan sürerken konuya ilişkin araştırmalarda öğrencilerin en çok sorduğu soru "AÖL sınavları nasıl yapılacak?" sorusu oldu.

AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.