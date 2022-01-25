Özgün AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2022?
ÖZGÜN HABERLER

AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2022?

Açık Lise sınavarları için geri sayım sürüyor. Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmesinin ardından AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖL 2.dönem sınavları nerede yapılacak? Açık öğretim lisesi öğrencileri ikinci dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AÖL 2.dönem sınavları online mı? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak 2022?
aöl

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri yeni dönem kayıtları için araştırmalarına başladı. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. AÖL sınavları için heyecan sürerken konuya ilişkin araştırmalarda öğrencilerin en çok sorduğu soru "AÖL sınavları nasıl yapılacak?" sorusu oldu.

AÖL SINAVLARI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

Fatih Terim teklifi kabul etmedi

'Fatih Terim teklifi kabul etmedi'

​Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan canlı yayında çarpıcı mesaj.
Kayıplar can yakıyor

Kayıplar can yakıyor

​Türkiye'nin 25 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaşın açıklamaları yeniden gündeme geldi

Türk bilim insanları keşfetti

Türk bilim insanları keşfetti

​Kayalık alanın dibinde buldular: Sadece Türkiye'ye özgü bir tür.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.