Takımdaki her oyuncuya ihtiyaçları olduğunu ve bütün oyuncuları hazır tutmak için oynatmaya çalıştıklarını aktaran Kartal, “Biz bir takımız. 26-27 tane oyuncumuz var. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Bütün oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sistemimizde herkes görevini biliyor. Bazı oyuncuları da işin içinde tutmanız için onları oynatmanız gerekiyor. Biri sakatlandığında ya da ceza aldığında arkasında oynatacağınız oyuncu hazır değilse uzun vadede bu maçlardan nasıl çıkacaksınız? Güzel bir rekabet ortamı var. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz, herkes oynamayı hak ediyor. Sonuçta bunu dengelemeye çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman iç saha ya da dış saha diye değerlendirmiyorum. Her oyuncumun bana istediğimi vereceğini bildiğimden dolayı bu şekilde devam ediyoruz” şeklinde konuştu.