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Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında Beşiktaş evinde İsviçre ekibi Lugano'yu konuk etti. Temsilcimiz Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta kalesinde son 10 dakikada 3 gol görerek maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Valentin Rosier 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ın golleri dakika 39' ve 52' Vincent Aboubakar'dan geldi. Lugano'nun golleri ise 81' Ignacio Aliseda, 86' Shkelqim Vladi, 90' Eric Bailly'den geldi. Beşiktaş bu sonuçla grupta ilk mağlubiyetini alarak 1 puanla 3. sırada yer aldı. Lugano ise 4 puanla 1. sırada yer aldı. Beşiktaş - Lugano maç özeti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grupların güncel puan durumları haberimizde.

22:51 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş - Lugano maç özeti

Beşiktaş - Lugano maç özeti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. haftasında evinde Lugano'yu konuk etti. Maçın 61. dakikasında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan siyah-beyazlılar son 10 dakikada kalesinde 3 gol görerek 3-2'lik skorla maçtan mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Vincent Aboubakar (2) kaydetti. Beşiktaş - Lugano maç özetini izlemek ve UEFA Konferans Ligi gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Lugano maç özetini izlemek için

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇ SONUCU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TOPLU SONUÇLAR

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GOL KRALLIĞI

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.

38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Celar'ın pasında Sabbatini'nin kontrol edemediği topu önünde bulan Aboubakar, süratle ceza sahasına girdi. Kamerunlu futbolcu, sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

60. dakikada Lugano beraberlik golüne yaklaştı. Steffen'in pasında topla buluşan Bottani'nin ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

61. dakikada siyah-beyazlı takım 10 kişi kaldı. Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

64. dakikada Sabbatini'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesinin ardından üst direkten oyun alanına döndü.

81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

90. dakikada Lugano öne geçti. Steffen'in soldan kullandığı kornerde Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

Lugano, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.




#Beşiktaş
#Lugano
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
28 dakika önce
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Beşiktaş, Lugano karşısında 2-0 öne geçtiği maçta son 10 dakikada 3 gol yedi | ÖZET