UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 1. haftasında Beşiktaş deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 1-0 geride olduğu maçta son dakikalarda Cenk Tosun’un kaydetti golle skoru 1-1’e getirerek bir puana razı oldu. Golün asisti Vincent Aboubakar’dan geldi. Club Brugge’un golü dakika 77’de Hans Vanaken’den geldi. Club Brugge - Beşiktaş maç özetini izlemek ve UEFA Avrupa Konferans Ligi D grubu puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.