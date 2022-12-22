Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen ara sona erdi. Ligde 15. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
23 Aralık Cuma
20.00 Antalyaspor - Ankaragücü
20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 Aralık Cumartesi
13.30 Hatayspor - Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU