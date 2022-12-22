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Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle 1 ay ara verilen Spor Toto Süper Lig 15. hafta heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Zirve yarışında önemli maçlara konuk olacağımız haftada Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi de izleyeceğiz. Yarın, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla 15. hafta tamamlanmış olacak. Haftanın son maçında ise Galatasaray ve İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte fikstür ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen ara sona erdi. Ligde 15. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

23 Aralık Cuma

20.00 Antalyaspor - Ankaragücü

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU


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