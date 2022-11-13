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TFF Süper Lig ikinci transfer dönemi başlama bitiş tarihlerini açıkladı

2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler ara transfer dönemini araştırıyor. Peki Süper Lig 2022-2023 ikinci transfer ve kayıt dönemi ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig 2022-2023 ikinci transfer dönemi ne zaman? Ara transfer ne zaman başlayacak
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-23 sezonunun planlamasını duyurmuştu. Buna göre, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla Süper Lig 2022-2023 sezonu başladı. Peki, Süper Lig ne zaman ertelenecek?

Süper Lig’e ne zaman ara verilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte, 2022-23 sezonunun planlamasını duyurdu.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna göre; 2022 Katar Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig'e bu sezon 13 Kasım'da ara verilecek.

Süper Lig ikinci ara transfer dönemi ne zaman?

  • Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig ne zaman sana erecek?

  • 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022’de başlayan Süper Lig 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Derbi tarihleri

  • - 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
  • - 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
  • - 23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
  • - 27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
  • - 29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
  • - 32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
  • - 34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
  • - 37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

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