TFF Süper Lig ikinci transfer dönemi başlama bitiş tarihlerini açıkladı

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-23 sezonunun planlamasını duyurmuştu. Buna göre, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla Süper Lig 2022-2023 sezonu başladı. Peki, Süper Lig ne zaman ertelenecek?

Süper Lig’e ne zaman ara verilecek?

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte, 2022-23 sezonunun planlamasını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Sezon Planlamasını belirledi. 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e 13 Kasım'da ara verilecek.

Dünya Kupası finalleri sonrası ilk lig müsabakaları, 23 - 24 - 25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve Dünya Kupası için verilen ara haricinde bir devre arası verilmeyecek. Bu sezon 16, 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna göre; 2022 Katar Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig'e bu sezon 13 Kasım'da ara verilecek.

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Süper Lig ikinci ara transfer dönemi ne zaman?

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig ne zaman sana erecek?

5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022’de başlayan Süper Lig 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Derbi tarihleri

- 15. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

- 18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

- 23. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

- 27. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

- 29. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

- 32. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

- 34. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

- 37. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

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