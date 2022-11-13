ÖZET | Başakşehir 0-7 Galatasaray

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 7-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 45. dakikada Icardi'nin penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son golü 45+4. dakikada Ndayishimiye kendi kalesine attı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Galatasaray, 59. dakikada Kerem ve 65. dakikada Mertens ile durumu 5-0 yaptı.

Başakşehir Galatasaray maçı

Son sözleri ise 85. dakikada yine Kerem Aktürkoğlu ve 88. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. Sko: Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

Başakşehir-GS maçı

9. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen topu, kaleci Muhammed Şengezer güçlükle çizgi üzerinde kornere çeldi.

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda Icardi'nin pasıyla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayı içindeki Oliveira ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde yeniden topu aldı. Önü açılan bu oyuncunun düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın yerden Traore'nin kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Münir'in kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'da kaldı.

31. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpasta yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top yan direğe çarptı. Pozisyonu takip eden Icardi, çizgi üzerinde tamamlamak istediği meşin yuvarlağa dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Yavaş giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Mertens'in pasıyla ceza sahasına giren Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-2

45+4. dakikada konuk takım farkı 3'e çıkardı. Kendi yarı alanında sağ kanatta topu alan Rashica, uzun mesafe sürdüğü topla ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Galatasaray 4. golüne yaklaştı. Mertens'in pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Rashica, ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan sert vurdu, top üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip 4. golünü attı. Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Kerem, Başakşehir ceza sahasına hareketlenen Icardi'ye pasını attı. Icardi'nin topuk pasıyla meşin yuvarlağı tekrar önünde bulan Kerem, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-4

65. dakikada Galatasaray farkı 5'e yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasındaki Rashica'ya pasını attı. Topu kontrol eden Rashica geriden gelen Mertens'e pasını attı. Mertens'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-5

72. dakikada Galatasaray frikik kazandı. Başakşehir ceza sahasının önünden sağ çaprazdan Oliveira'nın ceza sahasına yerden sert gönderdiği topa Nelsson kayarak dokundu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray 6. golünü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Icardi, savunma arkasına hareketlenen Kerem'e pasını attı. Ceza sahasına giren Kerem'in yerden plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-6

88. dakikada sarı-kırmızılı takım bir gol daha buldu. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mata'nın altıpas önüne gönderdiği topa Abdülkerim Bardakcı kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-7

Karşılaşmayı Galatasaray 7-0 kazandı.

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Galatasaray'dan son 17 sezonun en iyi deplasman performansı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek 2022 Dünya Kupası arasına ikinci sırada giren Galatasaray, deplasmanda son yıllardaki en başarılı performansını sergiliyor.

Ligin geride kalan bölümünde konuk olarak çıktığı maçlarda 17 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 8. haftalar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldı, Yukatel Kayserispor'a mağlup oldu.

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Galatasaray, 8. haftalar itibarıyla bu sezondan önce deplasmanda en fazla puana 2005-2006'da ulaştı. Sarı-kırmızılılar, o sezon 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

Galibiyetlerde şimdiden geçen sezonu geçti

üper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan Galatasaray, şimdiden geçen sezonun tamamından fazla galibiyete elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçın sadece 4'ünü kazanırken, 7'inde berabere kaldı, 8'inden ise sahadan eli boş döndü.

8 maçın 6'ında kalesini gole kapadı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon konuk olarak çıktığı 8 müsabakanın 6'ında kalesini gole kapatmayı başarırken, sadece 4 gol yedi.

Deplasmanda oynadığı Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir maçlarında rakiplerine gol şansı vermeyen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Yukatel Kayserispor müsabakalarında ise ikişer kez topu filelerinden çıkardı.

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Sahasındaki 5 maçta 10 puan topladı

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde sahasında 5 maç oynadı.

Nef Stadı'ndaki maçlarda 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı.

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