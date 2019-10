1. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

Hapimag Sea Garden Resort’un üçüncü kez ev sahipliği yaptığı, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sabah Muğla'da başladı.

Peugeot Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile start alan şampiyonanın ilk kazananları da belli oldu. Etabı kadınlarda Açık Su Yüzme branşının kraliçesi olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer, erkeklerde ise Şehran Kartal birinci olarak tamamladı.

Dolunayda yüzecekler

Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki en kapsamlı yüzme yarışması olan Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda 29 Ekim'e kadar sırasıyla; Jotun Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Hapimag 10.000 metre, Setur Marinas 4x500 metre bayrak yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi), Yapı Kredi Bankası CEO & Celebrity Swim Challenge etkinlikleri ile devam edecek.

8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinliği ile de sona erecek.