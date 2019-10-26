1. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

Hapimag Sea Garden Resort’un üçüncü kez ev sahipliği yaptığı, bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu sabah Muğla'da başladı.
Peugeot Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile start alan şampiyonanın ilk kazananları da belli oldu. Etabı kadınlarda Açık Su Yüzme branşının kraliçesi olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer, erkeklerde ise Şehran Kartal birinci olarak tamamladı.
Dolunayda yüzecekler Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki en kapsamlı yüzme yarışması olan Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda 29 Ekim'e kadar sırasıyla; Jotun Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Hapimag 10.000 metre, Setur Marinas 4x500 metre bayrak yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi), Yapı Kredi Bankası CEO & Celebrity Swim Challenge etkinlikleri ile devam edecek.
8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinliği ile de sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeyrek asırlık plaket
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı İstanbul’daki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.Kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katıldı. Özel video hazırlandıYüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı.Video: Fenerbahçe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı klip 'Bir Büyük Fenerbahçeli'"Türk spor tarihinde bir ilk"Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yaptığı açıklamada "Fenerbahçe ve Türk spor tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamladı ve yüksek divan kurulu üyeliği kazandı" ifadelerini kullandı. "Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;"Fenerbahçe kurulduğundan dolayı ülkemizin lokomotifi olmuş bir kulüptür. Tüm branşlarda faaliyet gösteren kulüp Fenerbahçe'dir. Pek çok alanda lider ve öncü olan Fenerbahçe'ye yakışan da buydu ve bunu gerçekleştirmiştir. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcusuyla milli formamızla yarışıyor Fenerbahçe. Hiçbir şey Fenerbahçe'yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir." "Rahmetli babam okumamı istedi""Takım tutmak bir gönül işidir. İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Asla yapamayacağı şeylerden biri takım değiştirmektir. Fenerbahçe sevdası bizim gönlümüze çocukluk ve gençlik yıllarımızda düştü. Rahmetli babam sporculuğa devam etmeme müsaade etmedi, okumamı istedi. Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe'yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asırı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım.""Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir""Hizmet ve icraat konusunda herkesin yanında oldum. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hiç yeri değişmedi. Atalarımızın da dediği gibi, gönül ferman dinlemiyor. Yüksek divan kurulu üyeliği, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayalidir. Fenerbahçe'nin on binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulübün yüksek divan kurulu üyesi olmak bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah yüksek divan kurulumuzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verip, her türlü katkıyı sunacağız. Hem tarihi, hem coğrafi mirasımızdan dolayı sporun çok daha ileride bulunması gerekiyor. Neden kulüplerimiz ve milli takımlarımız çok daha büyük başarılara imza atmasın? Her ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız olsa da arzu ettiğimiz ve hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalya dağıtılan organizasyonlardan bir-iki madalya ile dönmeyi başarı sayamayız, daha iyisini yapabiliriz.""Biz toprakta oynuyorduk""Bizim oynadığımız dönemde nerede yeşil saha... Toprakta oynuyorduk. Buralarda şöyle bir yuvarlandığın zaman zaten hemen deriler kalkıyordu. Buralardan yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar beğenilmez hale geldi. Dünyada birçok ülkeyle tartışılamayacak stadyumlara sahibiz. 2. liglerde bile bambaşka stadyumlar var. Nerelerden nerelere geldik.""Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır""Önem ve öncelik vermemiz gereken sıradaki yer okullardır. Düşünün ki Fenerbahçe'nin artık basketboldaki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı artık devam ettirmemiz lazım. Yüzmede Fenerbahçe'de bir başarısı var, bunu artırarak devam ettirmeli. Kızlarımızın başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamıştır. Bu ülkenin istiklaline hizmet etmek için vücut bulmuş bir kulüptür. Tüzüğünde yazsın yazmasın, her kulübün hatırlaması gereken günlerden geçiyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından Yüksek Divan Kurulu Üyeliği plaketi ve rozetini takdim edildiFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yüksek Divan Kurulu Üyeliği rozetini takdim etti. pic.twitter.com/mspD7xY63j— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 26 Ekim 2019
Yorum