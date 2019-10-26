Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeyrek asırlık plaket

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı bugün İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30’da başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir” denildi.

Özel video hazırlandı

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Erdoğan için futbolculuk döneminin yer aldığı fotoğraflardan özel bir video hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14.00’de toplantı salonuna giriş yapması bekleniyor.

Bugün yapılacak Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe’nin hayatta olan başkanları Aziz Yıldırım, Ali Şen ve Tahsin Kaya da davet edildi.