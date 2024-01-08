180 milyon euroluk yıldız bedavaya gidiyor: Dünya bu transferi konuşacak! Gol makinası adım adım İspanya'ya

Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe sezon sonu takımdan ayrılacak.
Real Madrid, uzun zamandır uğraş verdiği Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.
Kylian Mbappe Real Madrid'de
Sözleşmesi sezon sonu biten yıldız ismin görüşmelerinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez devreye girerek transferi olumlu sonuçlandırdı.
Geçtiğimiz yıllarda transferi için bütün şartları zorlayan Real Madrid Kulübü, Mbappe'nin kulübü ve kendisiyle bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamamıştı.
Kylian Mbappe, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 25 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.