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Spor

180 milyon euroluk yıldız bedavaya gidiyor: Dünya bu transferi konuşacak! Gol makinası adım adım İspanya'ya

Sözleşmesi sezon sonu sona eren yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Paris Saint Germain ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Fransız yıldız, dünya devi Real Madrid ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki golcü isim gelecek sezon başında takıma katılacak. Madrid ekibi bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:58 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:11 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Golcü oyuncu bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 25 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.
Golcü oyuncu bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 25 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe sezon sonu takımdan ayrılacak.


Real Madrid, uzun zamandır uğraş verdiği Kylian Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.

Kylian Mbappe Real Madrid'de

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Foot Mercato'nun haberine göre;
Kylian Mbappe, gelecek sezon Real Madrid'de oynamayı kabul etti. 25 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda takıma katılacak.
Bu sezon toplamda 25 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.

Sözleşmesi sezon sonu biten yıldız ismin görüşmelerinde Real Madrid Başkanı Florentino Perez devreye girerek transferi olumlu sonuçlandırdı.


Real Madrid ısrarcıydı

Geçtiğimiz yıllarda transferi için bütün şartları zorlayan Real Madrid Kulübü, Mbappe'nin kulübü ve kendisiyle bonservis ücreti konusunda anlaşma sağlayamamıştı.


Kylian Mbappe, bu sezon toplamda 24 maça çıkarken 25 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.








#Kylian Mbappé
#Real Madrid
#Paris Saint-Germain
2 saat önce
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