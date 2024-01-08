180 milyon euroluk yıldız bedavaya gidiyor: Dünya bu transferi konuşacak! Gol makinası adım adım İspanya'ya

İspanya Kral Kupası son 32 maçında Real Madrid deplasmanda, İspanya 4. Lig 1. Grup'ta son sırada bulunan Arandina'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ilk defa Real Madrid forması giyen Arda Güler, gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Tüm dünya Arda Güler'i konuşurken, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, genç yıldızı sahada gördükten sonraki tepkisi ise büyük yankı uyandırdı