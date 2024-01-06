La Liga ekiplerinden Real Madrid, İspanya Kupası son 32 turunda Arandina (4.Lig) ile karşı karşıya geliyor.
Arda Güler ilk 11'de mi?
Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferinin ardından yaşadığı sakatlıklar sonrası sahalara dönen milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk kez Real Madrid formasıyla sahne alıyor.
Aradina - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı bu gece 23:30'da oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.