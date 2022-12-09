Spor 1969 Bilecik Sporda futbolcular kazan kaldırdı
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1969 Bilecik Spor'da futbolcular kazan kaldırdı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları peşinat, 10 haftanın maç başları ve primlerini alamadıkları için idmana çıkmama kararı aldı.

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Haber Merkezi İHA
1969 Bilecik Sporda futbolcular neden idmana çıkmıyor?
1969 Bilecik Spor takımı

BAL temsilcisi Bayırköyspor’un tüm haklarını 1969 Bilecik Spor Kulübü devretmesinin ardından kentteki 16 yıllık profesyonel lig hasreti sona ermişti.

Lige iyi bir başlangıç yaparak 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları geride kalan 10 hafta sonunda peşinat, 10 haftanın maç başları ve primlerini alamadıkları için idmana çıkmama kararı aldı.

Bu hafta Sakarya temsilcisi Arifiye Kalaycıspor ile karşı karşıya gelecek 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları 2 gündür antrenmana çıkmazken, paraların ödenmemesi takdirinde bu haftaki maça da çıkamayacakları iddia edildi.

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