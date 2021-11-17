Spor 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak?
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2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak?

Son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Millilerimizin muhtemel rakipleri belli olurken, akıllara 'play-off kura çekiminin ne zaman olacağı' sorusu takıldı. Peki 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak?
A Milli Takımımız Dünya Kupası için play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından grupta Hollanda'nın ardından 2. sırada yer alan milliler, play-off oynamaya hak kazandı.

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Seri başı olamadığımız için ilk maçımızı dışarda oynayacağız. Eğer rakibimizi elersek ikici maçımızı kura şansına göre içerde veya deplasmanda oynayacağız. Ay Yıldızlıların muhtemel rakipleri şöyle; Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Galler.

2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak?

  • Grubunu 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılmak için 2 adet play-off maçı oynayacak. Peki 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri ne zaman yapılacak? Dünya Kupası play-off turu kurası, 26 Kasım 2021 Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'de çekilecek.

“Portekiz ve İtalya’ya gitmemeyi tercih ederim”

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, muhtemel rakiplerimiz hakkında konuştu. Kuntz, "Büyükannemin söylediği bir söz var, etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemeniz lazım. Rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçı deplasmanda oynayacağız. İlla ki bir yorum yapılacaksa, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim” ifadelerini kullandı.

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