Spor Muhtemel rakiplerimiz belli oldu "Kurtlar sofrasına düştük"
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Muhtemel rakiplerimiz belli oldu: "Kurtlar sofrasına düştük"

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubunu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Bu mücadeleler sonrasında spor yorumcusu Ömer Üründül, olası rakiplerimiz hakkında konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhtemel rakiplerimiz belli oldu: Kurtlar sofrasına düştük
A Milli Takımımız Dünya Kupası için play-off oynayacak.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri grubundaki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off oynama hakkı kazandı.

Rakiplerimiz belli oldu

Türkiye'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Milli Takımımız play-off turunda seri başı olamayacak. Ay Yıldızlıların muhtemel rakipleri şöyle; Portekiz, İsveç, İtalya, İskoçya, Rusya, Galler.

  • "Kurtlar sofrasına düştük"
  • Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Karadağ maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok zorlu rakiplerle karşılaşacağımızı ifade eden Üründül, "Maçı kazandık ama Hollanda'nın galibiyetiyle play-off oynamaya hak kazandık. Kısacası İtalya ve Portekiz'in de olduğu 'kurtlar sofrası'na düştük. Bakalım ne yapacağız" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Karadağ'da kazandı ve Dünya Kupası için Play-Off turuna kaldı
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A Milli Takım Karadağ'da kazandı ve Dünya Kupası için Play-Off turuna kaldı


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