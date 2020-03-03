SÜPER LİG

3 hoca 0 kupa

F.Bahçe’ye başkan seçildiğinde, “Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılamaz” diyen Ali Koç, başkanlıktaki 2. sezonu dolmadan 3. teknik adamla da yollarını ayırdı. Bu süreçte sportif direktör Comolli ve altyapı sorumlusu David Badia ile sözleşmeyi sonlandıran Koç’un bu hamleleri kulübe ciddi bir maliyet getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koç

Ali Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübe başkan seçildiğinde “Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılmaz” derken, görevdeki 2. sezonu dolmadan 3. teknik adamla da yollarını ayırdı. Ali Koç, başkanlık görevinde bulunduğu 1.5 sene içerisinde ayrıca sportif direktör Damiel Comolli ve altyapı sorumlusu David Badia ile de yollar ayrıldı. Geçen sene Hollandalı teknik direktör Philip Cocu ile sezona başlayan Ali Koç, ilk yarı sona ermeden Cocu ile yollarını ayırdı, yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam etti. Geçen sezon ilk yarının son 2 haftasında büyük umutlarla takımın başına Ersun Yanal’ı getiren başkan Ali Koç, bu sezon takımın şampiyonluk yarışından havlu atmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımı yeni bir teknik adama emanet edecek. Yeni çalıştırıcı, Ali Koç’un başkanlığı dönemindeki 4. teknik adam olacak.

MALİYETİ ÇOK FAZLA

Başkan Ali Koç göreve geldiğinde futbolda en önemli yapılanmanın sportif direktör, teknik direktör ve altyapı sorumlusu olarak vurgulamıştı. Ancak başkan Ali Koç sözleşmeleri bitmeden sportif direktör Damien Comolli, altyapı sorumlusu David Badia ile yollarını ayırdı, teknik heyette de 3. kez değişikliğe gitti. Teknik direktörler Philip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal’ın yanı sıra sportif direktör Damien Comolli ve altyapı sorumlusu David Badia ile yolların ayrılması sarı-lacivertli kulübe önemli bir maddi kayıba neden oldu. Sarı lacivertli yönetim, Cocu ve Koeman ile yardımcılarına tazminat öderken, Ersun Yanal’a da kalan maaşını ödeyecek. Yönetimin Damien Comolli’ye de tazminat ödediği öğrenildi.

Adaylar netleşiyor

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yönetim kurulunun listesinde yer alan teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli takımda listenin ilk sırasında Alman teknik direktör Roger Schmidt yer alıyor. Son olarak Çin ekiplerinden BJ Sinobo Guoan takımını çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adamla görüşmeler başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Schmidt isminin yeni yapılanma, oyun formatı/zihniyet değişikliği için en uygun isim olduğunu düşünüyor. Yönetimin bir diğer fikri ise Türkiye’yi yakından tanıyan bir ismi takımın başına getirmek. Daha önce A Milli Futbol Takımı çalıştıran ve Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu da listede yer alıyor. Listede yer alan diğer isim ise en son Bayern Münih’i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac. Sarı-lacivertliler, Niko Kovac ile temasa geçerek, transfer teklifini iletti. Devre arasında kadroya katılan Gineli stoper Simon Falette’in menajerliğini üstlenen şirket aynı zamanda Niko Kovac’ın da menajerliğini yapıyor.

Yanal’ın sonunu getiren etkenler

Ersun Yanal
Ersun Yanal

  • Sezon boyunca hatalarından ders çıkarmayan Ersun Yanal, bazı kararlarından ısrarla vazgeçmedi. Bu durum Fenerbahçe’nin hayal kırıklığında önemli rol oynadı.
  • Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı ve bugün son kez Trabzonspor karşısında takımın başında yer alacak olan teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı hatalarla kendi sonunu hazırladı. Oyuncularla iletişimi zayıf olan Ersun Yanal kadroda yer alan futbolcuların birçoğu tarafından sevilmeyen bir isimdi. Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Yanal sezon boyunca en büyük sıkıntısı olan stoper konusunu bir türlü çözüme kavuşturamadı. Yeterince taktik çalışma yapmayan Fenerbahçe, rakip analizleri de yeterince iyi yapılmadı. Sezon başından beri rotasyon olarak sadece 15-16 oyuncu arasında tercihler yapan Ersun Yanal, yedek kulübesinde bazı oyunculara yeterince şans vermedi. Sol beke transfer yapılmaması saha dizilişinde de olumsuz yansıdı. Kanatlarda istenen istikrar sağlanamadı. Form düzeyinde düşüş yaşayan futbolcular oynamaya devam ederken, yedek kulübesinden yararlanmadı bu da oyuncular arasında forma adaleti konusunda teknik heyete olan inancın kaybolmasına neden oldu.

Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde
Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısını 7 galibiyet, 6 beraberlik 4 yenilgiyle tamamladı ve devre arasına liderin 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. Devre arasında kadrosuna eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun yanı sıra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı katan Galatasaray, ilk yarıda sakatlıktan kurtulamayan Radamel Falcao'nun da dönmesiyle 2020 yılında bambaşka bir performans sergiliyor.Sarı-kırmızılı ekip, iyi başladığı yılda Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Galatasaray, bu yıl çıktığı 7 lig maçını da kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu performansıyla Avrupa'nın önde gelen 9 liginde 2020'deki tüm maçlarını galibiyetle tamamlayan tek takım konumunda.Galatasaray, Türkiye Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League, Portekiz Primeira Liga dikkate alındığında 2020'de yoluna puan kaybı yaşamadan devam eden tek ekip olarak dikkati çekiyor.Galatasaray, Süper Lig&#39;de çıktığı son 8 maçta 24 puan topladı ✔ 5-0 Antalyaspor✔ 2-1 Denizlispor✔ 3-0 Konyaspor✔ 4-1 Kayserispor✔ 3-0 Kasımpaşa✔ 1-0 Yeni Malatyaspor✔ 3-1 Fenerbahçe✔ 3-0 Gençlerbirliği pic.twitter.com/J3WKFRPJvm&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Mart 2020 Galatasaray, 7 maçını da kazandıSarı-kırmızılı ekip, 2020'de Süper Lig'de çıktığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.Sezonun ikinci yarısında vites artıran Galatasaray, bu yıl yaptığı müsabakalarda sırasıyla Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.Liverpool yenildi, Galatasaray zirvede tek kaldıGalatasaray, Premier Lig takımlarından Liverpool'un yenilmesiyle söz konusu liglerde 2020'deki tüm maçlarını kazanan tek takım olarak yoluna devam ediyor.İngiliz ekibi, Premier Lig'in 28. haftasında Watford'a konuk oldu. Ligde üst üste 18 maç kazanarak rakiplerine ciddi bir puan farkı atan Liverpool, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Premier Lig&#39;in 28. haftasında Watford sahasında Liverpool&#39;u 3-0 mağlup etti.⚽ 54&#39; Sarr⚽ 60&#39; Sarr⚽ 72&#39; Deeney pic.twitter.com/drtwWfZZun&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Şubat 2020 Süper Lig'deki rakipleriLigde ikinci yarıda gösterdiği performansla zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray'ı bu yıl henüz yenilgi yaşamayan Trabzonspor ve Göztepe takip ediyor.Uzun zaman sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan ve bir maçı eksik olan bordo-mavili takım, 2020'de yaptığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Ligde bu akşam deplasmanda ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor'a karşılaşacak iki maçı eksik Göztepe ise ikinci yarıdaki 5 karşılaşma 3 galibiyet, 2 beraberlikle 2020'de yenilgi yaşamayan takımlardan oldu.2020'de yenilmeyenlerSüper Lig haricinde söz konusu 8 ligde mücadele eden 9 takım bu yıl mağlubiyet yaşamadı.İngiltere'de Arsenal 2020'de yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlup olmadı.Almanya'da son 10 maçında yenilmeyen Bayern Münih, bu yılki 7 maçın 6'sını kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrıldı.İtalya'da tarihi bir performansı sergileyerek son 21 maçında yenilmeyen Lazio, 2020'deki 10 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bu ligde Verona da bu yılki 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp 4'ünü berabere bitirdi.Fransa'da son 15 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Paris Saint-Germain ise bu yılki 9 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Hollanda'da 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Feyenoord, 2020'deki lig müsabakalarında 5 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Aynı ligde VVV Venlo da 7 maçın 3'ünü kazanıp, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.Belçika'da 28 lig karşılaşmasında sadece 1 kez yenilen Club Brugge ise 2020'de 8 lig maçı yaptı. Mavi-siyahlı ekip, bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.Portekiz'de de Braga, bu yıl lig mağlubiyeti görmeyen takımlardan oldu. Braga, 9 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 1 beraberlikle yıla iyi başlayan takımlar arasında yer aldı.

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