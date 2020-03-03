3 hoca 0 kupa

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübe başkan seçildiğinde “Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılmaz” derken, görevdeki 2. sezonu dolmadan 3. teknik adamla da yollarını ayırdı. Ali Koç, başkanlık görevinde bulunduğu 1.5 sene içerisinde ayrıca sportif direktör Damiel Comolli ve altyapı sorumlusu David Badia ile de yollar ayrıldı. Geçen sene Hollandalı teknik direktör Philip Cocu ile sezona başlayan Ali Koç, ilk yarı sona ermeden Cocu ile yollarını ayırdı, yardımcısı Erwin Koeman ile yola devam etti. Geçen sezon ilk yarının son 2 haftasında büyük umutlarla takımın başına Ersun Yanal’ı getiren başkan Ali Koç, bu sezon takımın şampiyonluk yarışından havlu atmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımı yeni bir teknik adama emanet edecek. Yeni çalıştırıcı, Ali Koç’un başkanlığı dönemindeki 4. teknik adam olacak.

MALİYETİ ÇOK FAZLA

Başkan Ali Koç göreve geldiğinde futbolda en önemli yapılanmanın sportif direktör, teknik direktör ve altyapı sorumlusu olarak vurgulamıştı. Ancak başkan Ali Koç sözleşmeleri bitmeden sportif direktör Damien Comolli, altyapı sorumlusu David Badia ile yollarını ayırdı, teknik heyette de 3. kez değişikliğe gitti. Teknik direktörler Philip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal’ın yanı sıra sportif direktör Damien Comolli ve altyapı sorumlusu David Badia ile yolların ayrılması sarı-lacivertli kulübe önemli bir maddi kayıba neden oldu. Sarı lacivertli yönetim, Cocu ve Koeman ile yardımcılarına tazminat öderken, Ersun Yanal’a da kalan maaşını ödeyecek. Yönetimin Damien Comolli’ye de tazminat ödediği öğrenildi.

Adaylar netleşiyor

Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yönetim kurulunun listesinde yer alan teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladı. Sarı-lacivertli takımda listenin ilk sırasında Alman teknik direktör Roger Schmidt yer alıyor. Son olarak Çin ekiplerinden BJ Sinobo Guoan takımını çalıştıran 52 yaşındaki Alman teknik adamla görüşmeler başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Schmidt isminin yeni yapılanma, oyun formatı/zihniyet değişikliği için en uygun isim olduğunu düşünüyor. Yönetimin bir diğer fikri ise Türkiye’yi yakından tanıyan bir ismi takımın başına getirmek. Daha önce A Milli Futbol Takımı çalıştıran ve Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu da listede yer alıyor. Listede yer alan diğer isim ise en son Bayern Münih’i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac. Sarı-lacivertliler, Niko Kovac ile temasa geçerek, transfer teklifini iletti. Devre arasında kadroya katılan Gineli stoper Simon Falette’in menajerliğini üstlenen şirket aynı zamanda Niko Kovac’ın da menajerliğini yapıyor.

Yanal’ın sonunu getiren etkenler

Sezon boyunca hatalarından ders çıkarmayan Ersun Yanal, bazı kararlarından ısrarla vazgeçmedi. Bu durum Fenerbahçe’nin hayal kırıklığında önemli rol oynadı.

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı ve bugün son kez Trabzonspor karşısında takımın başında yer alacak olan teknik direktör Ersun Yanal, yaptığı hatalarla kendi sonunu hazırladı. Oyuncularla iletişimi zayıf olan Ersun Yanal kadroda yer alan futbolcuların birçoğu tarafından sevilmeyen bir isimdi. Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Yanal sezon boyunca en büyük sıkıntısı olan stoper konusunu bir türlü çözüme kavuşturamadı. Yeterince taktik çalışma yapmayan Fenerbahçe, rakip analizleri de yeterince iyi yapılmadı. Sezon başından beri rotasyon olarak sadece 15-16 oyuncu arasında tercihler yapan Ersun Yanal, yedek kulübesinde bazı oyunculara yeterince şans vermedi. Sol beke transfer yapılmaması saha dizilişinde de olumsuz yansıdı. Kanatlarda istenen istikrar sağlanamadı. Form düzeyinde düşüş yaşayan futbolcular oynamaya devam ederken, yedek kulübesinden yararlanmadı bu da oyuncular arasında forma adaleti konusunda teknik heyete olan inancın kaybolmasına neden oldu.