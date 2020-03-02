Galatasaray Avrupa'nın zirvesinde

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısını 7 galibiyet, 6 beraberlik 4 yenilgiyle tamamladı ve devre arasına liderin 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Devre arasında kadrosuna eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun yanı sıra Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı katan Galatasaray, ilk yarıda sakatlıktan kurtulamayan Radamel Falcao'nun da dönmesiyle 2020 yılında bambaşka bir performans sergiliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, iyi başladığı yılda Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Galatasaray, bu yıl çıktığı 7 lig maçını da kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu performansıyla Avrupa'nın önde gelen 9 liginde 2020'deki tüm maçlarını galibiyetle tamamlayan tek takım konumunda.

Galatasaray, Türkiye Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League, Portekiz Primeira Liga dikkate alındığında 2020'de yoluna puan kaybı yaşamadan devam eden tek ekip olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta 24 puan topladı



✔ 5-0 Antalyaspor

✔ 2-1 Denizlispor

✔ 3-0 Konyaspor

✔ 4-1 Kayserispor

✔ 3-0 Kasımpaşa

✔ 1-0 Yeni Malatyaspor

✔ 3-1 Fenerbahçe

✔ 3-0 Gençlerbirliği pic.twitter.com/J3WKFRPJvm — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Mart 2020

Galatasaray, 7 maçını da kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, 2020'de Süper Lig'de çıktığı 7 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Sezonun ikinci yarısında vites artıran Galatasaray, bu yıl yaptığı müsabakalarda sırasıyla Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Liverpool yenildi, Galatasaray zirvede tek kaldı

Galatasaray, Premier Lig takımlarından Liverpool'un yenilmesiyle söz konusu liglerde 2020'deki tüm maçlarını kazanan tek takım olarak yoluna devam ediyor.

İngiliz ekibi, Premier Lig'in 28. haftasında Watford'a konuk oldu. Ligde üst üste 18 maç kazanarak rakiplerine ciddi bir puan farkı atan Liverpool, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Premier Lig'in 28. haftasında Watford sahasında Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

⚽ 54' Sarr

⚽ 60' Sarr

⚽ 72' Deeney pic.twitter.com/drtwWfZZun — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Şubat 2020

Süper Lig'deki rakipleri

Ligde ikinci yarıda gösterdiği performansla zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray'ı bu yıl henüz yenilgi yaşamayan Trabzonspor ve Göztepe takip ediyor.

Uzun zaman sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan ve bir maçı eksik olan bordo-mavili takım, 2020'de yaptığı 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde bu akşam deplasmanda ligin son sırasındaki Hes Kablo Kayserispor'a karşılaşacak iki maçı eksik Göztepe ise ikinci yarıdaki 5 karşılaşma 3 galibiyet, 2 beraberlikle 2020'de yenilgi yaşamayan takımlardan oldu.





2020'de yenilmeyenler

Süper Lig haricinde söz konusu 8 ligde mücadele eden 9 takım bu yıl mağlubiyet yaşamadı.

İngiltere'de Arsenal 2020'de yaptığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Almanya'da son 10 maçında yenilmeyen Bayern Münih, bu yılki 7 maçın 6'sını kazanıp, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İtalya'da tarihi bir performansı sergileyerek son 21 maçında yenilmeyen Lazio, 2020'deki 10 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Bu ligde Verona da bu yılki 8 karşılaşmanın 4'ünü kazanıp 4'ünü berabere bitirdi.

Fransa'da son 15 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Paris Saint-Germain ise bu yılki 9 lig mücadelesinde 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Hollanda'da 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Feyenoord, 2020'deki lig müsabakalarında 5 galibiyet, 1 beraberlik gördü. Aynı ligde VVV Venlo da 7 maçın 3'ünü kazanıp, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Belçika'da 28 lig karşılaşmasında sadece 1 kez yenilen Club Brugge ise 2020'de 8 lig maçı yaptı. Mavi-siyahlı ekip, bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Portekiz'de de Braga, bu yıl lig mağlubiyeti görmeyen takımlardan oldu. Braga, 9 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 1 beraberlikle yıla iyi başlayan takımlar arasında yer aldı.