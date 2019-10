A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye doğrudan katılabilmek için en kritik virajlardan birisine giriyor. Şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takım 15 puan ile grupta birinci sırada yer alıyor. Millilerin hemen arkasında ise yine 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fransa bulunuyor.

Grupta neler oldu?

A Milli Futbol Takımımızın grupta oynadığı ve oynayacağı karşılaşmalar ile puan durumu şu şekilde:

Arnavutluk-Türkiye: 0-2

Türkiye-Moldova: 4-0

Türkiye-Fransa: 2-0

İzlanda-Türkiye: 2-1

Türkiye-Andorra: 1-0

Moldova-Türkiye: 0-4

A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

1-Puan kaybı yaşadığımız durumda;

A Milli Takımımızın gruptan çıkamaması adına en kötü senaryo, İstanbul'da oynayacağımız Arnavutluk mücadelesinde yaşayacağımız puan kaybı. Eğer biz puan kaybedersek ve Fransa'nın İzlanda'yı yenmesi durumunda, grupta bizim önümüze geçecekler. Bu durumda bizim daha sonra oynayacağımız Fransa ve İzlanda maçları final niteliğinde olacak.

2-Bizim ve Fransa'nın kazandığı durumda;

Milli Takımımız, Arnavutluk karşısında galip gelmesi ve Fransa'nın da İzlanda'yı yenmesi durumunda büyük bir avantaj yakalayacağız. Geride kalan son 3 maça üçüncü sıradaki İzlanda'nın 6 puan önünde gireceğiz ve pazartesi günü oynanacak olan Fransa maçı liderlik maçı olacak. Deplasmanda Fransa'ya kaybetsek bile İzlanda'ya yenilmeyip Andorra'yı yenmemiz durumunda EURO 2020'ye doğrudan katılacağız.

3- İzlanda'nın Fransa'yı yenmesi durumunda;

Milliler, Arnavutluk'u yener ve İzlanda'da Fransa karşısında kazanırsa; bu iki ülke arasındaki puan farkımızı 3'e çıkartacağız. Pazartesi günü oynanacak maçta deplasmanda Fransa'ya kaybeder ve İzlanda da Andorra'yı yenerse 3 takımın puanı da 18 olacak. Bu durumda İzlanda ile evimizde oynadığımız karşılaşma bizim için final niteliğinde olacak.

4- Berabere kalırlarsa;

Arnavluk karşısında galip gelmemiz ve İzlanda-Fransa maçının berabere bitmesi durumunda; Fransa'nın 2, İzlanda'nın 5 puan önüne geçeceğiz. Bu durumda Fransa ve İzlanda ile oynayacağımız maçlar bizim için önemli konumda olacak.

Türkiye'nin konuğu Arnavutluk EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Takımımız Arnavutluk ile karşılaşacak. Geride kalan 6 maçta; 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milliler 15 puan ile grupta 1. sırada yer alıyor. A Milli Takımımız tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1 ile almıştı. Rakibimiz Arnavutluk ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9 puan ile 4. sırada yer alıyor.Türkiye-Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında 11 Ekim Cuma günü (bugün) sahasında Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.Müsabakada, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.Muhtemel 11'lerTürkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Mahmut, Ozan Tufan, İrfan Can, Kenan Karaman, Cenk Tosun, Burak YılmazArnavutluk: Strakosha, Lenjani, Hysaj, Djimsiti, Dermaku, Ismajli, Keidi Bare, Memushaj, Gjasula, Manaj, CikalleshiŞenol Güneş'ten 'Barış Pınarı' mesajı: "Askerlerimizin sonuna kadar yanındayız"Zeki Çelik ve Merih Demiral'dan Arnavutluk maçı öncesi açıklamalarEuro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular Zeki Çelik ile Merih Demiral, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Konya'daki Fransa galibiyetinin ardından Lille'deki takım arkadaşlarının kendisini tebrik ettiğini anlatan Çelik, "Konya'da konsantre olduk, inandık ve onlardan daha iyi oynadık. Onlar kötüydü, biz ise çok iyi oynadık. Lille'de herkes beni tebrik etti. İnşallah onları orada yenmek nasip olur. Fransa'daki maça da motive çıkacağız" şeklinde konuştu.Son olarak Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki performansına da değinen Zeki Çelik, "Yusuf'un alışma süreci iyi gidiyor. Benim için de iyi oldu. Bence çok başarılı olacak. Hocalarımız ona fazlasıyla inanıyor, Fransa'da çok iyi işler yapıp adından söz ettirecektir" ifadelerini kullandı.Oynayacakları iki karşılaşmanın da gruptaki konumları açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Merih Demiral da, "Arnavutluk içerisinde güzel bir hava var. Son maçlarında dört gol attılar. Avrupa elemelerinde en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Bu maçlarda da gol yemeden üç puan kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Bizim için her iki maç da çok önemli. Arnavutluk maçını kazanırsak grupta çok iddialı hale geleceğiz. Bu iki maç da çok kritik. İyi puanlar alacağımızı düşünüyorum" dedi.Juventus'tan takım arkadaşı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun üst üste kazandıkları Andorra ve Moldova galibiyetlerinden sonra kendisini tebrik ettiğini söyleyen savunma oyuncusu, "İki galibiyet alıp gittiğimizde beni tebrik etti. Türk halkını çok seviyor. Matuidi ise tribünden çok etkilenmiş. Önümüzdeki maçlarda güzel oyunumuzu ortaya çıkarırız" ifadelerini kullandı.Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, dışında eksik bulunmuyor.Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 21.45'te İzlanda-Fransa ve Andorra-Moldova maçları da oynanacak.Millilerin 575. maçıA Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 575. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 303’ü resmi, 271’i özel 574 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 219 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 133 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 759 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 822 gole engel olmadı.12. randevuMilli Takım, Arnavutluk ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı. 7’si resmi, 4’ü özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 5 kez mağlup etti. 4 kez Arnavutluk’a mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu’nun ilk maçında 22 Mart’ta oynanan müsabakayı Türkiye 2-0’lık skorla kazanmıştı.Şenol Güneş’in 59. milli heyecanıA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 58 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 30 kez galibiyet sevinci yaşarken, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 90 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.A Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları, Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında dizinde yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dün ameliyat edilen milli futbolcumuz Dorukhan Toköz’e ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.➡️ https://t.co/SA621R40Wu pic.twitter.com/kXnx35Tfh2— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 8, 2019 Aday kadroA Milli Takım'ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).📸 Milli Takım antrenmanından görüntüler pic.twitter.com/gTtiptA2sW— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) October 9, 2019

EURO 2020'ye katılım hakkı nasıl belirleniyor?

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.

Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.