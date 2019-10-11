2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız , turnuva öncesi en kritik karşılaşmalarına çıkıyor. Millilerin turnuvaya doğrudan katılabilmesi grubu ilk iki sıra içerinde bitirmesi gerekiyor.
Ömer ÇelikbaşlıDiğer
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020'ye doğrudan katılabilmek için en kritik virajlardan birisine giriyor. Şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Milli Takım 15 puan ile grupta birinci sırada yer alıyor. Millilerin hemen arkasında ise yine 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fransa bulunuyor.
Grupta neler oldu?
A Milli Futbol Takımımızın grupta oynadığı ve oynayacağı karşılaşmalar ile puan durumu şu şekilde:
Arnavutluk-Türkiye: 0-2
Türkiye-Moldova: 4-0
Türkiye-Fransa: 2-0
İzlanda-Türkiye: 2-1
Türkiye-Andorra: 1-0
Moldova-Türkiye: 0-4
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
1-Puan kaybı yaşadığımız durumda;
A Milli Takımımızın gruptan çıkamaması adına en kötü senaryo, İstanbul'da oynayacağımız Arnavutluk mücadelesinde yaşayacağımız puan kaybı. Eğer biz puan kaybedersek ve Fransa'nın İzlanda'yı yenmesi durumunda, grupta bizim önümüze geçecekler. Bu durumda bizim daha sonra oynayacağımız Fransa ve İzlanda maçları final niteliğinde olacak.
2-Bizim ve Fransa'nın kazandığı durumda;
Milli Takımımız, Arnavutluk karşısında galip gelmesi ve Fransa'nın da İzlanda'yı yenmesi durumunda büyük bir avantaj yakalayacağız. Geride kalan son 3 maça üçüncü sıradaki İzlanda'nın 6 puan önünde gireceğiz ve pazartesi günü oynanacak olan Fransa maçı liderlik maçı olacak. Deplasmanda Fransa'ya kaybetsek bile İzlanda'ya yenilmeyip Andorra'yı yenmemiz durumunda EURO 2020'ye doğrudan katılacağız.
3- İzlanda'nın Fransa'yı yenmesi durumunda;
Milliler, Arnavutluk'u yener ve İzlanda'da Fransa karşısında kazanırsa; bu iki ülke arasındaki puan farkımızı 3'e çıkartacağız. Pazartesi günü oynanacak maçta deplasmanda Fransa'ya kaybeder ve İzlanda da Andorra'yı yenerse 3 takımın puanı da 18 olacak. Bu durumda İzlanda ile evimizde oynadığımız karşılaşma bizim için final niteliğinde olacak.
4- Berabere kalırlarsa;
Arnavluk karşısında galip gelmemiz ve İzlanda-Fransa maçının berabere bitmesi durumunda; Fransa'nın 2, İzlanda'nın 5 puan önüne geçeceğiz. Bu durumda Fransa ve İzlanda ile oynayacağımız maçlar bizim için önemli konumda olacak.
EURO 2020'ye katılım hakkı nasıl belirleniyor?
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar (20 takım), final turnuvasına doğrudan katılma hakkını elde edecek.
Kalan dört takım ise, Mart 2020'de oynanacak UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek takımların oynayacağı play-off karşılaşmaları yoluyla belirlenecek.
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