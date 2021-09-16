Spor A Milli Takımımız iki basamak daha düştü
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takımımız iki basamak daha düştü

Son maçlarda üst üste kötü sonuçlar alan A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi.

Haber Merkezi AA
A Milli Takımımız iki basamak daha düştü
Hollanda karşısında alınan 6-1'lik ağır yenilgi sonrası teknik direktör Şenol Günel ile yollar ayrıldı.

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, geçen ay 10 basamak düştükten sonra bu ay da Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inciliğe geriledi.

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa ise 1 basamak gerileyerek 4'üncü sıraya düştü.

EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, 6 basamak yükselerek 109'unculukla tarihinin en iyi seviyesine ulaşan Kosova kaydetti.

  • Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

'Stefan Kuntz'un yardımcısı olacak isim belli oldu' iddiası
SPOR
'Stefan Kuntz'un yardımcısı olacak isim belli oldu' iddiası
Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.