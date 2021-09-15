'Stefan Kuntz'un yardımcısı olacak isim belli oldu' iddiası

Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen Stefan Kuntz'un Türk yardımcısının Mustafa Doğan olacağı iddia edildi.

Son olarak yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Mustafa Doğan'ın Almanya'da yetişmiş olması ve Kuntz ile iyi iletişin kurabilecek olmasının alınan kararda etkili olduğu belirtildi.

Mustafa Doğan, son olarak 2017'de Eskişehirspor'da yardımcı hocalık yapmıştı. Doğan o dönemde Mustafa Denizli'nin yanında görev almıştı.