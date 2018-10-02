Abdullah Avcı: Adem Büyük muhatabım değil

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmayla ilgili olarak şöyle konuştu;

"Gole kadar iki net pozisyonumuz var. Bazen pas açılarında yanlışlık yapıyoruz Oyun o ana kadar 2-0 olabilirdi. Duran top, ilk pozisyonlarında golü buldular. Oyun disiplinine sadık kalmaya çalıştık. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Kaybettiğimiz yerde verdiğimiz tepkiler ve kaptığımız toplar çok iyiydi ama biraz daha iyi top çevirebilirdik. Ona rağmen bu maçlarda özellikle öne geçmek son derece önemlidir. 1-0 da öne geçsen rakip çok kolay açılmaz. Rakip ceza sahasına en fazla girdiğimiz maç. Kazanmak için her şeyi denedik. Ligimizde hiçbir maç kolay değil. Takım savunmasını iyi yapıyorlar, buna rağmen pozisyonlar bulduk, kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Herkes puan kaybedebiliyor. Oyuncularımın maçı çevirme arzusu son derece iyiydi."

"Ne yaptıysak söyleriz"

Abdullah Avcı, Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük'ün, "Abdullah Avcı bana vurdu" iddiasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Futbolcu benim muhatabım değil, hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu da herkes son derece sağlıklı bir şekilde biliyor. Geçen sene iki maçta da yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun için muhatabım değil. Bunu bu şekilde konuşmasının da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ne yaparsak söyleriz biz, lafımızın da arkasındayız. Yaptıysak da söyleriz."

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Adem Büyük, geceye damga vurdu. Büyük yaptığı açıklamada, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.İşte Adem Büyük'ün açıklamalarından öne çıkanlar;"Abdullah Avcı kariyerine saygı duyuyorum ama rakip takım kaptanına hiç kimse vuramaz. Kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Onu kendi vicdanına bırakıyorum. Çok iyi hoca olabilirsiniz ama -kimse görmedi belki ama ben biliyorum- maçın önüne geçti. Vicdanına bırakıyorum."Abdullah Avcı: Adem Büyük muhatabım değilVideo: 'Abdullah Avcı bana vurdu'

Türk lirası yorumu

Deneyimli teknik adam, futbolculara avro yerine Türk lirası ile ödeme yapılmasının gündemde olmasının hatırlatılması üzerine ise, şu yorumu yaptı;

"Ben koşulsuz kulüplerin lira ile ödeme yapmasını destekliyorum. Kulübümüz ve ülkemiz için bunu kanun çıksa da çıkmasa da sonuna kadar destekliyorum. 12 senedir yarışmacı antrenör olarak hayatımda döviz üzerinden çalışmadım, buna milli takım da dahil. Bunu sonuna kadar koşulsuz destekliyorum."

"Fenerbahçe 'çok kötü takım' diyemeyiz"

Avcı, son olarak gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe karşılaşması hakkında şu sözleri kullandı;