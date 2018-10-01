SÜPER LİG

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Yeni Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük, Başakşehir ile oynanan maçtan sonra flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, mücadele sonunda Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir teknik ekibi ve Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında gerginlik yaşandı.

Başakşehir teknik ekibi ve Yeni Malatyasporlu Adem Büyük arasında gerginlik yaşandı.

Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Adem Büyük, geceye damga vurdu. Büyük yaptığı açıklamada, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.

İşte Adem Büyük'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Abdullah Avcı kariyerine saygı duyuyorum ama rakip takım kaptanına hiç kimse vuramaz. Kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Onu kendi vicdanına bırakıyorum. Çok iyi hoca olabilirsiniz ama -kimse görmedi belki ama ben biliyorum- maçın önüne geçti. Vicdanına bırakıyorum."

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.