Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Adem Büyük, geceye damga vurdu. Büyük yaptığı açıklamada, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.
İşte Adem Büyük'ün açıklamalarından öne çıkanlar;
- "Abdullah Avcı kariyerine saygı duyuyorum ama rakip takım kaptanına hiç kimse vuramaz. Kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Onu kendi vicdanına bırakıyorum. Çok iyi hoca olabilirsiniz ama -kimse görmedi belki ama ben biliyorum- maçın önüne geçti. Vicdanına bırakıyorum."
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Yeni Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu. pic.twitter.com/EEAmDMcUSO
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