Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Başakşehir-Yeni Malatyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Adem Büyük, geceye damga vurdu. Büyük yaptığı açıklamada, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.

İşte Adem Büyük'ün açıklamalarından öne çıkanlar;

"Abdullah Avcı kariyerine saygı duyuyorum ama rakip takım kaptanına hiç kimse vuramaz. Kimseye yapmıyorsam o da yapamaz. Onu kendi vicdanına bırakıyorum. Çok iyi hoca olabilirsiniz ama -kimse görmedi belki ama ben biliyorum- maçın önüne geçti. Vicdanına bırakıyorum."