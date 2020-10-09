SÜPER LİG

Abdullah Avcı Beşiktaş'tan maaş alıyor mu?

Abdullah Avcı'nın avukatından açıklama: Beşiktaş hiçbir ücret ödemedi

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün 29 Ocak 2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başladı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nun avukatı Sami Dinç yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden, başta Beşiktaş Kulübü yöneticilerince olmak üzere çeşitli mecralarda birçok kişi tarafından dillendirilen ve hukuksal hiçbir dayanağı olmayan "Abdullah Avcı takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş almaya devam ediyor" konusuyla ilgili müvekkili adına açıklama ihtiyacının doğduğunu belirterek, "Müvekkil teknik adamın Beşiktaş ile olan hizmet sözleşmesi, 29 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Böyle bir fesih halinde ilgili hizmet sözleşmesinin hitamı tarihi olan 31.05.2022’ye kadar tüm ücretlerin tazminat olarak müvekkil teknik adama derhal ödenmesi gerektiği ilgili hizmet sözleşmesinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dinç, Beşiktaş yönetiminin "Yeni bir sözleşme imzalanana kadar aylık ücretin Beşiktaş tarafından karşılanıyor olduğu" şeklindeki açıklamalarının hiçbir hukuki mesnedi bulunmadığını ve müvekkil teknik adamın Beşiktaş tarafından 29 Ocak 2020 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemi yapılmış olduğundan bunun uygulanma ihtimalinin hukuken de bulunmadığını dile getirdi.

"8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınmadı"


Bugüne kadar konunun sulhen çözümlendirilmesi konusunda her türlü girişimde bulunmalarına rağmen aradan geçen 8 aya yakın süredir hiçbir sonuç alınmadığını kaydeden Dinç, şu görüşlere yer verdi:

  • "Önemle ve tekrarla belirtmek isteriz ki, müvekkil teknik adamın işine son verildiği 29.01.2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak Beşiktaş tarafından müvekkil teknik adama hiçbir ücret ödenmemiştir. Müvekkil teknik adamın iyi niyetli bekleyişinin ve Beşiktaş camiasına zarar vermemek adına koruduğu sessizliğinin konunun çözümlendirilmesinden çok kamuoyunda mesnetsiz olarak daha fazla tartışılmasına sebebiyet verdiği dikkate alınarak bu açıklamayı yapma zorunluluğu duymuş olduğumuzu saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

'Abdullah Avcı bana vurdu'
Diğer

'Abdullah Avcı bana vurdu'

Yeni Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük, Başakşehir ile oynanan maçtan sonra flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, mücadele sonunda Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine vurduğunu iddia etti.

Rachid Ghezzal: Taraftarın desteği buraya gelmemde etkili oldu
Rachid Ghezzal: Taraftarın desteği buraya gelmemde etkili oldu

Ghezzal, kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada, transferi öncesi hafif bir sakatlık sorunu yaşadığını belirterek, "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir problemim vardı, o da geçti. Bu süreyi ilaç gibi değerlendiriyorum. Arayı iyi çalışarak geçirmek istiyorum" dedi.Beşiktaş'a transfer olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydeden Ghezzal, "Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim" diye konuştu.Transferde son gün sürprizi: Beşiktaş için İstanbul'a geldi"Taraftarın desteği benim buraya gelmemde etkili oldu"Olympique Lyon formasıyla 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'a karşı forma giyen Ghezzal, taraftarlar konusunda ise "Atmosfer beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu, taraftarların desteği benim buraya gelmem konusunda karar vermemde etkili oldu. Umarım bir an önce tekrar taraftarlar stada döner ve onlardan gereken desteği alırız" ifadelerini kullandı.Güven Yalçın: Avrupa'da oynamak istiyorumVideo: Ahmet Nur Çebi'nin telefonda yaptığı transfer görüşmesi sosyal medyaya sızdı

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Azerbaycanlı askerin duygulandıran hayali
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.