Rachid Ghezzal: Taraftarın desteği buraya gelmemde etkili oldu

Ghezzal, kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada, transferi öncesi hafif bir sakatlık sorunu yaşadığını belirterek, "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir problemim vardı, o da geçti. Bu süreyi ilaç gibi değerlendiriyorum. Arayı iyi çalışarak geçirmek istiyorum" dedi.

Beşiktaş'a transfer olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydeden Ghezzal, "Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim" diye konuştu.

Transferde son gün sürprizi: Beşiktaş için İstanbul'a geldi Beşiktaş, İngiltere Premier Lig Leicester City forması giyen Rachid Ghezzal ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takımın Cezayirli oyuncuyu bir yıllığına kadrosuna katacağı bildirildi.Sabah karşı İstanbul'a gelen oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imzayı atması bekleniyor.Kanat ve 10 numarada forma giyiyor28 yaşındaki oyuncu geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçirmişti. Lyon ve Monaco formaları altında etkili performans gösteren sağ kanat oyuncusu zaman zaman sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da oynuyor.Süper Lig'de son gün transferleriSergen Yalçın'dan 'Balotelli' açıklaması pic.twitter.com/2KRgHwhFVw— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020

"Taraftarın desteği benim buraya gelmemde etkili oldu"

Olympique Lyon formasıyla 2016-2017'de UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'a karşı forma giyen Ghezzal, taraftarlar konusunda ise "Atmosfer beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu, taraftarların desteği benim buraya gelmem konusunda karar vermemde etkili oldu. Umarım bir an önce tekrar taraftarlar stada döner ve onlardan gereken desteği alırız" ifadelerini kullandı.

Güven Yalçın: Avrupa'da oynamak istiyorum Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz. Benim için önvcelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu. "Avrupa'ya gitme hayalim var"Ümit Milli Takımı maçlarının Avrupa'da takip edilmesini değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncular milli takımda daha fazla izleniyor. Bizim için de bu maçlar bir sahne. Avrupa'ya gitmek ve orada oynamak hedeflerimizden birisi. Orada kendimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu."A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın"A Milli Takım'da çok önemli oyuncuların olduğuna değinen Yalçın, "Hepsi çok iyi oyuncular bende onların arasına girebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Türkiye A Milli Takımı'nda en iyi kimse o oynasın" açıklamasında bulundu. "Öncelikli hedefimiz toparlanmak"Düzenli, olarak forma giyerek hem Beşiktaş, hem de milli takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum. Durumumuz belli, öncelikli olarak toparlanmak ve önümüzdeki maçlara yüzde yüz hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa’da başarılı olmak