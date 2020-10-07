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Güven Yalçın: Avrupa'da oynamak istiyorum

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, Türkiye Ümit Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Yalçın, Avrupa'ya gitme hayali olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Güven Yalçın, bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Güven Yalçın, bu sezon 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz. Benim için önvcelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu.

"Avrupa'ya gitme hayalim var"

Ümit Milli Takımı maçlarının Avrupa'da takip edilmesini değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncular milli takımda daha fazla izleniyor. Bizim için de bu maçlar bir sahne. Avrupa'ya gitmek ve orada oynamak hedeflerimizden birisi. Orada kendimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın"

A Milli Takım'da çok önemli oyuncuların olduğuna değinen Yalçın, "Hepsi çok iyi oyuncular bende onların arasına girebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Türkiye A Milli Takımı'nda en iyi kimse o oynasın" açıklamasında bulundu.

  • "Öncelikli hedefimiz toparlanmak"
  • Düzenli, olarak forma giyerek hem Beşiktaş, hem de milli takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum. Durumumuz belli, öncelikli olarak toparlanmak ve önümüzdeki maçlara yüzde yüz hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa’da başarılı olmak
Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa’da başarılı olmak

Milli takımdaki oyuncuların performansının daha iyi olduğunu vurgulayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Bu arada Dünya Kupası elemelerindeki yollardan bir tanesi olan Uluslar Ligi’nden de çıkmak, buradan da bir avantaj yakalamak istiyorduk. İki maçta 1 puan aldık. Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarının öncesinde Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya’ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak" şeklinde konuştu."Almanya’dan etkilenen bir ülkeyiz"Dünya futboluna Almanya’nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Biz de Almanya’dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimizi kullanırken, aynı zamanda disiplin ve organizasyon olarak Almanya’nın birçok tarafını örnek alabiliriz" dedi.Almanya-Türkiye maçı ne zaman? "Oyuncu ve antrenör üreten, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, bir ülke olmak istiyoruz"Futbolda ileriye gitmek için adım atacaklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Teknik direktör yardımcıları daha sonra teknik direktör oldu. Bu da bir okul gibi. Kendi ürettiklerini pazarlıyorlar ve kullanıyorlar. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri bunu üretebiliyor. Biz de yeniden bir hamle yapmak zorundayız. Son Avrupa Şampiyonası’na katıldık. Beklentimiz Dünya Kupası’na da katılmak. Sil baştan yapıp hem oyuncu ve antrenör üreten, hem yarışan, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, dış pazarlara gönderebilen bir ülke olmak istiyoruz. Umarız yaparız" açıklamasında bulundu.Ayhan: "İnşallah Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız“Alman milli takımın yüksek bir kaliteye sahip olduğuna değinen milli oyuncu Kaan Ayhan ise, takım içerisinde çok iyi bir atmosfer olduğunu söyledi. Ayhan, “İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız“ dedi.A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak

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