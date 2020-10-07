Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa’da başarılı olmak

Milli takımdaki oyuncuların performansının daha iyi olduğunu vurgulayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Bu arada Dünya Kupası elemelerindeki yollardan bir tanesi olan Uluslar Ligi’nden de çıkmak, buradan da bir avantaj yakalamak istiyorduk. İki maçta 1 puan aldık. Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarının öncesinde Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya’ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak" şeklinde konuştu.

"Almanya’dan etkilenen bir ülkeyiz"

Dünya futboluna Almanya’nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Biz de Almanya’dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimizi kullanırken, aynı zamanda disiplin ve organizasyon olarak Almanya’nın birçok tarafını örnek alabiliriz" dedi.

Almanya-Türkiye maçı ne zaman? Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.Şenol Güneş ile 19. özel maçA Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 18 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.Güneş yönetiminde 46 resmi maçA Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 46 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü. A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gittiÖzel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, maçın oynanacağı statta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, mücadelenin hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak









"Oyuncu ve antrenör üreten, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, bir ülke olmak istiyoruz"

Futbolda ileriye gitmek için adım atacaklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Teknik direktör yardımcıları daha sonra teknik direktör oldu. Bu da bir okul gibi. Kendi ürettiklerini pazarlıyorlar ve kullanıyorlar. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri bunu üretebiliyor. Biz de yeniden bir hamle yapmak zorundayız. Son Avrupa Şampiyonası’na katıldık. Beklentimiz Dünya Kupası’na da katılmak. Sil baştan yapıp hem oyuncu ve antrenör üreten, hem yarışan, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, dış pazarlara gönderebilen bir ülke olmak istiyoruz. Umarız yaparız" açıklamasında bulundu.

Ayhan: "İnşallah Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız“

Alman milli takımın yüksek bir kaliteye sahip olduğuna değinen milli oyuncu Kaan Ayhan ise, takım içerisinde çok iyi bir atmosfer olduğunu söyledi. Ayhan, “İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız“ dedi.