MİLLİ TAKIM

Milli maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak​

A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak

A Milli Futbol Takımımız, bu hafta hem özel maçta hem de UEFA Uluslar Ligi'nde rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız önce hazırlık maçında Almanya ile karşılaşacak, daha sonra da Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

Haber Merkezi İHA
A Milli Takımımız bir hazırlık maçı ve 2 UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynayacak.

A Milli Takımımız bir hazırlık maçı ve 2 UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oynayacak.

A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri başlıyor. Ay-Yıldızlılarımız, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Rusya ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Almanya maçı 7 Ekim'de

  • A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele yarın saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.

Rusya maçı 11 Ekim'de

  • UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Rusya’ya konuk olacak. Moskova’da saat 21.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Sırbistan maçı 14 Ekim'de

  • Rusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te Sırbistan’ı Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.

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