A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak

A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri başlıyor. Ay-Yıldızlılarımız, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Rusya ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Almanya maçı 7 Ekim'de

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele yarın saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.

Rusya maçı 11 Ekim'de

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Rusya’ya konuk olacak. Moskova’da saat 21.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Sırbistan maçı 14 Ekim'de