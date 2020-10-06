Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 19. özel maç

A Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 18 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

Güneş yönetiminde 46 resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 46 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, maçın oynanacağı statta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, mücadelenin hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.