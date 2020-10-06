MİLLİ TAKIM

Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya-Türkiye maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak. Peki Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Futbolda milli mesai başlıyor.

Futbolda milli mesai başlıyor.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 64 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

Şenol Güneş ile 19. özel maç

A Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 18 özel maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

Güneş yönetiminde 46 resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 46 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, maçın oynanacağı statta TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, mücadelenin hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

Almanya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • A Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.

A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak
A Milli Futbol Takımımız bir hafta içinde 3 maç yapacak

A Milli Futbol Takımımızın mücadeleleri başlıyor. Ay-Yıldızlılarımız, Almanya ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Rusya ve Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.Almanya maçı 7 Ekim'deA Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamında Almanya ile Köln’de karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde moral depolamak isteyen Türkiye’nin Almanya ile karşılaşacağı mücadele yarın saat 21.45’te canlı yayınla TRT Spor’da ekrana gelecek.Rusya maçı 11 Ekim'deUEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında Türkiye, 11 Ekim Pazar günü Rusya’ya konuk olacak. Moskova’da saat 21.45’te başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayınlanacak.Sırbistan maçı 14 Ekim'deRusya maçının ardından A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45’te Sırbistan’ı Türk Telekom Stadı’nda konuk edecek. Türkiye - Sırbistan karşılaşması canlı yayınla TRT Spor ekranında olacak.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.