Abdullah Avcı: Fenerbahçe dosyasını kapattık

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, her şeyin hem Trabzon'da hem takımda çok iyi, güzel gittiğini belirterek, "Bugün, geçen haftanın son toplantısını yaptık. Fenerbahçe dosyasını kapattık. Geçen haftayı kapattık, geri bildirimini yaptık. Konsantrasyonumuzla Konyaspor maçına odaklandık. Bu süreçte yakaladığımız enerjiyi Konyaspor maçına yansıtmak bütün isteğimiz, arzumuz. Bunu yansıtabilmek için bütün motivasyonumuz cuma günü taraftarlarımızın stadyumu tam doldurması." diye konuştu.

"Onlar olduğu sürece hep çok daha iyisini yapıyoruz. Geçen hafta yoktular ama her yerde bizimle beraber olduklarının enerjisini hissedebiliyorduk. Milli takım arasına girerken bugün artık fiilen içinde, bizimle olmalarını ve canlı şekilde enerjilerini verebilmelerini istiyoruz. Bu ivmeyi daha iyiye çekmektir bütün arzumuz, isteğimiz. Güzel bir cuma akşamı yine her beraber, taraftarımızla beraber daha iyi oyun, daha iyi bir mücadele Trabzon'a yakışır. Baskılı oynayan, sayısal olarak rakipten daha fazla her yerde bulunan bir takım olmak istiyoruz. Umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz."